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Karakalem resimleri yapan liseli genç, film karakterleri çizmek istiyor

Tokat’ın Erbaa ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki lise dördüncü sınıf öğrencisi İsmail Gürkan Gümüş, yaptığı karakalem çizimleriyle dikkat çekiyor.

29 Haziran 2019 Cumartesi 18:53
Karakalem resimleri yapan liseli genç, film karakterleri çizmek istiyor

Tokat’ın Erbaa ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki lise dördüncü sınıf öğrencisi İsmail Gürkan Gümüş, yaptığı karakalem çizimleriyle dikkat çekiyor. Gümüş, güzel sanatlar fakültesinde okumak ve film karakterleri çizerek bu sektörde adından söz ettirmek istiyor.


Erbaa ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki İsmail Gürkan Gümüş adlı genç hayalindeki güzel sanatlar fakültesine kavuşmak için karakalem resimleri çizerek kendini geliştiriyor. Ünlü film ve çizgi film karakterlerini kağıda yansıtan Gümüş, çevresinde de büyük bir ilgi odağı oldu. Kendisini tanıyanların portrelerini yapması için ricada bulunduklarını belirten lise öğrencisi çizime merakla başladığını şimdi ise büyük bir özveri ile karakalem çalışmaları yaptığını söyledi.


İlkokula giderken çizim yapmaya başladığını belirten Gümüş; “Kara kalem çizim merakım daha küçük yaşlarda başladı. İlkokul birinci sınıfa giderken kalemlerle karalamalar yapıyordum, bir zaman sonra çizim işini meraka dönüştürdüm. Televizyonlarda izlediğim filmler, diziler ve çizgi filmlerden etkilenerek artık kağıda aktarmaya başladım. Küçük yaştayken ilk önce pastel boyalar vardı onları kullanıyordum, bende büyüdükçe onlardan uzaklaştım daha çok kuru boyaya geçtim. Kuru boyalarla da biraz illüstrasyon çizimler yaptım renkli çizimler ve kara kalemlerle daha çok mekanik figürler çizmeye başladım. Son zamanlarda daha çok insan çizimleri yapmaya başladım. Kara kalem çalışmalarımda çizimlerimde film oyuncularını, dizi karakterlerini çiziyorum. Ben şu anda lise öğrencisiyim tabi ama hedefim güzel sanatlar fakültesinde okumayı ve oradaki sanat dallarından çizgi film karakterleri veya film tasarımlarıma odaklanmak istiyorum daha çok. Ailem bana bu konuda çok büyük destek verdi, eksik malzemelerim oluyor hemen tedarik ediyorlar sağolsunlar, onların desteği olmasa belkide kendimi bu kadar geliştiremezdim” dedi.


Çizim yaparken yada çizim yapmak isteyen birisi can sıkıntısından değil gerçekten içinden geldiği için çizmeli diyen Gümüş; “Ben ilk başlarda can sıkıntısından dolayı birşeyler çizmek istedim ama gerçekten çizimlerde çok saçmaladım. İçimden gelenleri kağıda aktardığımda güzel şeyler ortaya çıktı.


Belki ilerde tablolar yada portre çizimleri de yapabilirim bu da bana ek kazanç olabilir. Tabi bunların hepsi bir süreç, ben şu anda eğitimime odaklandım. İnşallah bu yeteneğimi üniversiteye giderek hedefim olan güzel sanatlar fakültesinde okuyarak daha da geliştirmeyi amaçlıyorum ve film karakterleri çizerek bu sektörde adından söz ettirmek istiyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 18:53
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