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Karaisalı Kaymakamı’ndan şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek

Adana’nın Karaisalı İlçe Kaymakamlığınca, şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek yerildi.

30 Mart 2019 Cumartesi 11:18
Karaisalı Kaymakamı’ndan şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek

Adana’nın Karaisalı İlçe Kaymakamlığınca, şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek yerildi.


Karaisalı Kaymakam Selami Korkutata yemekte yaptığı konuşmada, “Milletimizin bölünmez bütünlüğü ve devletimizin bekası için, bir an bile tereddüt etmeden, canları pahasına vatan görevlerini icra ettikleri sırada şehadet şerbetini içerek şehit olan aziz şehitlerimizin mümtaz aileleri ve gazilerimize teşekkür ediyoruz” dedi.


Kaymakam Korkutata, “Kutsal vatanımız uğruna toprağa can olmuş aziz şehitlerimizin değerli emanetleriyle beraber olmak bizleri her zaman mutlu ediyor.Sizlere acınızı hatırlatmak için değil, devletin ve milletin gerçekten size karşı olan teveccühünü göstermek için buradayız. Devletimiz her daim sizlerin yanındadır ve kaymakamlığımızın kapısı sizlere sonuna kadar açıktır. Sizlerin dertleriyle dertlenmek, sıkıntılarınıza çözüm olmak, bizlerin vazifesidir. Bu vatan için toprağa düşen şehitlerimizi, ebediyete intikal etmiş olan kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ayrıca bu davetimizde bizleri yalnız bırakmayan, şehit aileleri ve gazilerimize teşekkür ediyor, hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum” dedi.


Şehit aileleri ve gaziler onuruna, Karaisalı BOTAŞ İşletme Başmüfettişliği ev sahipliğinde verilen yemeğe, İlçe Kaymakamı Selami Korkutata’nın yanı sıra Belediye Başkan Vekili Cumali Işıl, İlçe Jandarma Komutanı Emre Yeşilyurt, Emniyet Amir Vekili M. Hakan Demircioğlu, İlçe Müftüsü İdris Karakaya, İlçe Yazı İşleri Müdürü Orhan Bakır, daire amirleri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 11:18
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