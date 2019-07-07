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Karaisalı Kaymakamı Korkutata’dan futbol turnuvasına destek

Karaisalı Kaymakamı Selami Korkutata, Adana Büyükşehir Belediyesi ile Karaisalı Belediyesi destekli organize edilen 8.

07 Temmuz 2019 Pazar 08:48
Karaisalı Kaymakamı Korkutata’dan futbol turnuvasına destek

Karaisalı Kaymakamı Selami Korkutata, Adana Büyükşehir Belediyesi ile Karaisalı Belediyesi destekli organize edilen 8. Kızıldağ Yaylası Köylerarası Futbol Turnuvası’na destek verdi.


Hafta sonu maçları izlemeye giden Karaisalı Kaymakamı Selami Korkutata, ilçeye 9 ay önce atandığını belirterek, Karaisalı’nın yaylasıyla, ovasıyla, sularıyla gerçekten güzel bir ilçe olduğunu söyledi. Korkutata, “Burada çalışmaktan gurur ve onur duyuyorum, böyle güzel insanlara hizmet etmek gerçekten gurur vericidir. İlçemizi hep beraber daha güzel yerler ve noktalara taşıyacak imkanlarımız olur, bunu hep beraber taşırız” dedi.


Korkutata şunları söyledi:


“Gelenekselleşmiş bu turnuvada tüm takımlar yerlerini biliyor. Çok güzel stadyumun bulunduğu Kızıldağ’da taraftarlarıyla birlikte çok güzel bir atmosferi var buranın. Turnuvada gençleri ile akrabaları ile yaylacıları ile maçları hep birlikte izlemeleri sonucu çok güzel birliktelik söz konusu. Sporun kardeşlik ve birliktelik adına çok önemli olduğunu bu turnuvada yaşıyoruz. Umarım bu turnuva kardeşlik ve dostluk içerisinde tamamlanır diye umut ediyor ve başarılar diliyorum” dedi.


Karaisalılıları çok sevdiğini kaydeden Kaymakam Korkutata, ”Adana’da da çok Karaisalılı var. Hepsine özellikle Murtçu deniliyor. Murtçunun ne anlama geldiğini buraya geldikten sonra öğrendim, bu kelimenin tarihi bir anlamı olduğunu biliyoruz. Bu güzel yaylamıza ziyaret etmeye ve turnuvayı izlemek için tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 08:48
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