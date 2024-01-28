Karahindiba nedir, ne işe yarar? Öyle bir şey ki: Kanserden koruyor eksik etmeyin! Duyan şoka girecek!

Özellikle tam bir karaciğer dostudur ve karaciğer rahatsızlıklarında kullanılmaktadır. Safra oluşan taşlarda, ödem atılmasında , iltihaplarda, uykusuzluk problemlerinde, kan temizleme de, deri hastalıklarında, romatizmada ve birçok hastalıkta tercih edilmektedir. İşte karahindiba otunun inanılmaz faydaları….

Karahindibanın Faydaları Nelerdir? NEDİR?

Karahindiba, papatyagiller ailesinden gelir. Otsu bir bitki olan karahindiba sarı çiçekli ve yeşil yapraklı bir bitkidir. Doğru tüketildiği zaman karahindibanın pek çok önemli faydası vardır. Bu karahindiba bitkisi sıcak iklimlerde yetişirken soğuğa karşı da oldukça dayanıklıdır.

Kanser günümüzde giderek yaygınlaşan ve ölümcül bir hastalık. Buna karşın uzmanlar kanserden korunmanın yollarından da bahsediyor. Kanserin kesin çözümü olduğu, kemoterapiden 100 kat daha etkili olduğu, sebzelerin çürük kısımlarını iyileştirdiği iddia edildi.

-Karaciğer metabolizmasının çalışmasını sağlamaktadır. Özellikle kronik karaciğer iltihaplanmasının tedavisinde ve önlenmesin de de kullanılmaktadır. Ayrıca karaciğer dostu olduğu için karaciğer hastalıklarına da iyi gelmektedir.

-Ayrıca karaciğerin bağışıklık sistemini de güçlendirmektedir.

Safra kesesi taşının oluşumuna engel olmaktadır. Hatta safra kesesinde oluşan taşlarında dökülmesi de yardımcı olmaktadır. Beklenmedik eksik var ise ve eğer taş çok büyükse bu yöntem uygulanmamalıdır. Taş küçükse uygulanabilir.

-Şeker hastalığında destekleyici bir bitkidir. Kan şekerinin düşürülmesinde ve denge de kalmasını sağlamaktadır.

-Çok iyi kan temizleyici bir bitkidir. Düzenli olarak tüketildiği zaman kanın temizlenmesini sağlamaktadır.

-Özellikle vücuttaki ödeminde atılmasında da büyük rol oynamaktadır. Ödemin kolay atılmasıyla da kilo veremeye de yardımcı olmaktadır.

-Yemeklerden sonra oluşan hazımsızlığında giderilmesinde payı büyüktür. Yemeklerden sonra tüketildiği zaman hazmı kolaylaştırır.

-Deri üzerinde oluşan, mantar, sedef, egzama gibi hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Karahindiba otunun ya suyuyla ya da yeşil haliyle deri üstüne pansuman yapılmalıdır. Bitkiyi yeşilken ezin ve hastalığın olduğu bölgeye koyun ve bir süre bekletin.

-Ayrıca romatizma ve gut hastalığına karşı da çok faydalı bir bitkidir.

-Uykusuzluk problemin de önüne geçmektedir. Uyumadan önce düzenli olarak tüketildiği zaman kısa sürede uykusuzluk problemi de çözülmüş olmaktadır.

-Özellikle taze şekilde tüketildiğinde kansere ve vücutta oluşabilecek daha birçok hastalığa iyi gelmektedir. Hatta organların tazelenmesine de yardımcı olmaktadır.

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Karahindiba Otunun Kullanımı Nasıldır?

Çay olarak tüketilmektedir. Kaynamış olan suyun içerisine bir tutam atın ve 1-2 dakika demlenmesini bekleyin. Günde 1 bardak tüketilmesi yeterli olacaktır.

Taze hali yani yeşil olarak tüketilmesi vardır. Bu da çıktığı mevsimden toplanın yeşil olarak tüketilmesidir.

Karahindiba Bitkisi İle İlgili Merak Edilenler

Karahindiba bitkisi tıbbi amaç ile konsantre biçimde kullanılır. Bu da büyük bir öneme sahiptir. Aynı zamanda bu karahindiba bitkisi yeşil yapraklı salatalara da katılabilir. Aynı zamanda karahindiba bitkisinin kökü doğranarak salatalarda kullanılabilir. Farklı kültürlerde karahindiba bitkisinin kökü öğütülerek kahve olarak da değerlendirilebilir. Bu öğütülmüş kısımlar kahve gibi tüketilebilecektir. Güçlü bir antioksidan olan karahindiba bitkisi vitamin ve mineral zenginidir. Karahindiba bitkisinin kökü ve çiçekleri de geleneksel tıpta çok rahatlık ile kullanılır.

Kan temizleyici bir özelliği olan karahindiba bitkisi aynı zamanda romatizma ve gut hastalıklarına karşı da iyi geliyor. Aynı zamanda karahindiba bitkisi sarılık ve dalak rahatsızlıklarına da iyi geliyor. Aynı zamanda metabolizma hastalıklarına da iyi gelen karahindiba bitkisi mineral tuzlar barındırıyor. Bunun yanı sıra karahindiba bitkisi çiğ yenilebildiği gibi kurutulup çay şeklinde de içilebilir. Karahindiba bitkisinin pankreas üzerinde olumlu etkisi de vardır. Beklenmedik şekilde böbrekler de aktif olarak çalışabilir. Bu şekilde karahindiba bitkisi pek çok konuda rahatlıkla tüketebilir.

Karahindiba otunun pek çok farklı kullanım alanları da vardır. Aynı zamanda karahindiba bitkisinin sapları ve çiçekleri de doğal şekilde tüketilebilir. Bunun yanı sıra karahindiba otu Nisan ve Mayıs aylarında çiçek açar. Bu aylarda toplanan karahindiba otları pazarlarda da satılabilir. Karahindiba bitkisinin çiçekleri yazın toplanırken bu bitkinin kökleri ise mutlaka sonbahara doğru toplanır.