Nuri Karahasanoğlu şoke eden askerlik anısını anlattı! "Şapka Kanunu'na muhalefetten..." Akit Medya Grubu Genel Müdürü ve Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahsanoğlu, "Çok üzücü bir olay" sözleriyle ifade ettiği 12 Eylül dönemi sonrası dikkat çeken bir askerlik anısını paylaştı.

yeniakit.com.tr Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu, Akit Medya Grubu Genel Müdürü ve Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahsanoğlu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, gazetemizin kuruluşunun 27’nci yıl dönümü dolayısıyla Akit TV’de Muharrem Coşkun’un sunduğu programda anılarını paylaştı. Programda Nuri Karahasanoğlu, 12 Eylül dönemi sonrası dikkat çeken bir askerlik anısını paylaştı. "Şapka Kanunu'na muhalefetten sivil insanları topladılar" Başından üzücü bir olay geçtiğini anlatan Karahasanoğlu, "12 Eylül İhtilali'nden takriben 3-4 ay sonra askere gittim. Jandarmaydım Kahramanmaraş'ta. Orada gerçekten üzüntü verecek olaylara şahit oldu. Başında bere ve takke olan, yaşları 60-80 olan, bastonla yürümekte zorlanan insanların tek sıra halinde dizildiğine şahit oldum. Siviller toplanmış... Suçları; başına takke ve bere takmak... 1923'lerdeki Şapka Kanunu'na muhalefetten... Orada saatlerce bekletilen insanları gördüm." ifadelerinde bulundu.

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