Mustafa Karahasanoğlu'ndan teşekkür mesajı

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Rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören ve 4 Temmuz'da taburcu olan Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu, rahatsızlığı süresince ilgi ve alakasını esirgemeyen başta devlet ricali olmak üzere, bu süreçte dualarıyla yanında duran Akit Medya Grubu takipçilerine teşekkür mesajı yayınladı.

Enfeksiyon hastalığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Medipol Mega Üniversitesi Hastanesi’nden 4 Temmuz Perşembe günü taburcu olan Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu, rahatsızlığı süresince yakın ilgi ve alakalarını esirgemeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Milletvekili Binali Yıldırım ile çok sayıda siyasetçi ve sivil toplum kuruluşu temsilcisine teşekkürlerini iletti.

İşte o teşekkür mesajı: