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Karahasanoğlu ikisinin de maskesini indirdi! "Bu pısırıklıkla daha çok dayak yeriz"

Yeni Akit gazetesi yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü yazısında Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan ve Hürriyet yazarı Ahmet Hakan’ın köşe yazılarında ortaya attıkları mesnetsiz iddialara cevap verdi. Karahasanoğlu muhatapların iddialar karşısında suskun kalmasına da tepki gösterdi.

22 Eylül 2018 Cumartesi 11:18
Karahasanoğlu ikisinin de maskesini indirdi! "Bu pısırıklıkla daha çok dayak yeriz"

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, "Bu pısırıklıkla daha çok dayak yeriz!" başlıklı bugünkü köşe yazısında Sözcü yazarı Emin Çölaşan’ın Danıştay Başkanı Zerrin Güngör’ün kızı Gonca Hatinoğlu’nun atanması ile ilgili iddialarına cevap verdi.

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan’ın THK’ya dolar üzerinden saldırmasına da değinen Karahasanoğlu, iddiaların muhataplarının sessiz kalmasına tepki gösterdi.

İŞTE KARAHASANOĞLU’NUN O YAZISI;

"Bir yanda ABD’ye rest çeken Türkiye’yi yöneten AK Parti iktidarı..

Diğer yanda, üç kuruşluk yalancıların kaleminden şamaroğlanına dönmüş bir AK Parti iktidarı..

Somut örneklerini vereceğim..

Birincisi Emin Çölaşan..

Danıştay Başkanı ve kızı üzerinden, AK Parti’ye, Tayyip Erdoğan’a çakıyor.

Dün akşam saatlerine kadar bekledim ki, Danıştay Başkanı veya kızı veya avukatları, bir açıklama yapsınlar..

Bu yalancının mumunu söndürsünler..

Tek bir açıklama gelmedi..

Kendilerini feda etmiş görünüyorlar..

Benim için bir beis yok..

Kendilerini feda edebilirler.

Ama esas hedef kendileri değil..

AK Parti iktidarı..

Dindar insanların yönetimi..

Onun için de..

Bize müdahil olmak düşüyor..

Yapılan suçlamalara cevap vermeyenlerin pısırıklıklarını bir kenara bırakıp..

Maskeleri indirelim..

Ne diyor Emin Çölaşan?

“Danıştay Başkanı Zerrin Güngör’ün kızı Gonca Hatinoğlu hakim olmuş!

Gerekli işlemler yapıldıktan sonra kura çekmiş.

Elazığ çıkmış.

Fakat valide hanımın gönlü herhalde bu uzak yere atamayı içine sindirememiş olmalı ki, Elazığ’a atanan Gonca orada bir gün kaldıktan sonra Yargıtay’a atanmış.

Deneyimsiz bir hakimin daha ilk günden Yargıtay’a getirilmesi olacak şey değildir.

Orada birkaç gün kalmış...

Ve kızımız hemen ardından Cumhurbaşkanlığı sarayındaki Hukuk Hizmetleri Dairesi’ne Başkan olarak atanmış. Yargıdaki bu eşi benzeri olmayan jet yükseliş için... ”

Danıştay Başkanı hakkında birden fazla aleyhte yazı kaleme almış bir gazeteci olarak söyleyeyim..

Amacım Danıştay Başkanı’nı savunmak değil.

Çünkü o Başkan’ın, Danıştay’daki dindar üyelere neler yaptığını çok iyi biliyorum..

Ama o başkanın eleştirildiği konunun izahı da çok basit..

“Eş durumundan hanımefendi Ankara’ya gelmiş.”

Yüzlerce, benzer atama var..

Bunu, o çarpıtmayı yapan Emin Çölaşan da çok iyi biliyor..

Fakat, AK Parti çizgisi ile bire bir de örtüşmeyen bu isimler üzerinden, Emin Çölaşan saldırıyor.

Bu isimler suskun kalıyor. Pısırıklık yapıyorlar..

Zararı da, dindar yöneticiler çekiyor.

Dayağı biz yemiş oluyoruz...

Diyeceksiniz ki..

“Danıştay Başkanı, pısırıklık yapmayıp da, ne yapabilirdi ki?”

“Dava açsın” falan demiyorum..

Suç duyurusunda bulunmasını istemiyorum..

Ama şunu yapabilirdi..

Emin Çölaşan’ın eşi ile, Danıştay’da birlikte yıllarca görev yapmış bir yüksek hakim olarak.

Emin Çölaşan’ı da, eşi Tansel Çölaşan’ı da, çok iyi tanıyan bir isim olarak..

Kendisinin üzerinden Tayyip Erdoğan’a çamur sıçratmak isteyen bu yalancıya..

Şu hatırlatmayı yapabilirdi:

“Emin Bey..

Muhtereme eşiniz hanımefendi, hayatında bir ay dahi, Ankara dışında bir görevde bulunmuş mudur? Sen hatırlamıyorsun, ben sana hatırlatayım.. Ankara’da memurluğa başlamış (...)

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Haber Tarihi: 22 Eylül 2018 Cumartesi 11:18
  1. Elazığ
  2. Ankara
  3. Emin Çölaşan
  4. Ahmet hakan
  5. Ali Karahasanoğlu
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  7. Ali Karahasanoğlu yazısı

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