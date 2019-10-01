Ali İhsan Karahasanoğlu'ndan Prof. Selva Demiralp'e sert tepki Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Türkiye ekonomisinin büyüme rakamlarına ilişkin skandal ifadeler kullanan Prof. Dr. Selva Demiralp'in görüşlerini rakamlarla çürüttü.

yeniakit.com.tr Akit TV'de Fatin Dağıstanlı'nın sunumuyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun gündeme ilişkin yorumları dikkat çekti. Cumhuriyet'e konuşan ekonomist Prof. Dr. Selva Demiralp'in, Türkiye ekonomisinin büyümesine ilişkin gerçekleri yansıtmayan sözlerine sert tepki gösteren Karahasanoğlu, "Selva Demiralp profesörlük belgesini nereden aldıysa gitsin bir daha incelettirsin" dedi. "Duran aracın gazına basmak..." Cumhuriyet'e konuşan Selva Demiralp, “Büyümenin bir yılda 5 puan artması duran aracın gazına sonuna kadar basmak gibi. Bu büyük hasar yaratır.” dedi. Rakamlarla çürüttü Türkiye ekonomisinin büyüme rakamlarını hatırlatan Karahasanoğlu, söz konusu sözlerle ilgili şunları söyledi:

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