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Ali İhsan Karahasanoğlu'ndan Prof. Selva Demiralp'e sert tepki

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Türkiye ekonomisinin büyüme rakamlarına ilişkin skandal ifadeler kullanan Prof. Dr. Selva Demiralp'in görüşlerini rakamlarla çürüttü.

01 Ekim 2019 Salı 12:15
Ali İhsan Karahasanoğlu'ndan Prof. Selva Demiralp'e sert tepki

 yeniakit.com.tr  Akit TV'de Fatin Dağıstanlı'nın sunumuyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun gündeme ilişkin yorumları dikkat çekti. Cumhuriyet'e konuşan ekonomist Prof. Dr. Selva Demiralp'in, Türkiye ekonomisinin büyümesine ilişkin gerçekleri yansıtmayan sözlerine sert tepki gösteren Karahasanoğlu, "Selva Demiralp profesörlük belgesini nereden aldıysa gitsin bir daha incelettirsin" dedi.

"Duran aracın gazına basmak..."

Cumhuriyet'e konuşan Selva Demiralp, “Büyümenin bir yılda 5 puan artması duran aracın gazına sonuna kadar basmak gibi. Bu büyük hasar yaratır.” dedi.

Rakamlarla çürüttü

Türkiye ekonomisinin büyüme rakamlarını hatırlatan Karahasanoğlu, söz konusu sözlerle ilgili şunları söyledi:

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Haber Tarihi: 01 Ekim 2019 Salı 12:15
  1. Akit Tv
  2. Manşetlerin Dili
  3. Ali İhsan Karahasanoğlu
  4. Fatin Dağıstanlı
  5. Selva Demiralp
  6. büyüme rakamları
  7. Türk ekonomisi

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  • Koray karaKoray kara21 dk önce
    Bu kadın hayatını ekonomiye adamış siz kısıtlı bilginizle neden yorum yapıyorsunuz.. Biz büyüme filan hissedemiyoruz halk olarak

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