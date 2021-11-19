Karahasanoğlu, ‘Çok ağırıma gidiyor’ diyerek tepki gösterdi: Temel Karammollaoğlu çaktırmadan yapıyor

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararına "alkol" benzetmesi ile cevap verdi.

Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu ise Temel Karamollaoğlu'nun açıklamalarına cevap verdi.

Manşetlerin Dili programında konuşan Karahasanoğlu, "Ben katılmıyorum o görüşe. Alkol komasında olan adama alkol vererek neyini kurtaracaksınız. Peki çözümü ne? Bu noktada bir şey söylemiyor. Sistem madem faiz üzerine kurulmuş, bu sistemi de Erdoğan kurmamış. CHP ile faizcilerle birlikte olup konuşuyor. Şimdi CHP ile iktidar olmanın yollarını arıyor. Ama benim çok ağrıma giden şu, çıkıyor bizim kimse ile ittifakımız yok. Seçime yakın böyle bir adım atacağız diyor. Sonra çaktırmadan Millet İttifakı şöyle, böyle yapmalı diyor. Sana ne kardeşim? Neden akıl veriyorsun? Ortadan konuş o zaman, ortadan da konuşmuyorsun" dedi.