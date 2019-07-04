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Karagöl Yaylasında sağlık hizmeti verilecek

Kumluca ilçesi Güzören Mahallesi’ne bağlı Karagöl Yaylası’nda sağlık hizmeti verilecek.

04 Temmuz 2019 Perşembe 13:41
Karagöl Yaylasında sağlık hizmeti verilecek

Kumluca ilçesi Güzören Mahallesi’ne bağlı Karagöl Yaylası’nda sağlık hizmeti verilecek. Konu ile ilgili açıklama yapan Ak Parti Kumluca İlçe Başkanı Erol Uysal, Karagöl Yaylasında yaşayan vatandaşların yoğun talepleri üzerine Sağlık Hizmeti konusunda İlçe Sağlık Müdürlüğü’nden talepte bulunduklarını ve olumlu sonuç aldıklarını söyledi.


Uysal sözlerini şöyle sürdürdü: "Karagöl Yaylamız Kumluca merkezine 28 kilometre uzaklıkta olması, yolun virajlı ve rampa olması sebebiyle ulaşımda zorluklar yaşanmakta. 1200 metre rakımlı 700 haneli ortalama 2000 nüfuslu ve nüfusun büyük çoğunluğu 50 yaş ve üzeri olan Karagöl Yaylasına, 112 Acil sağlık Hizmetleri istasyonu ortalama 40-45 dakika sürede ulaşılabilmekte. İlçemiz halkından gelen yoğun talep üzerine Kumluca Belediyesi ve diğer sivil toplum kuruluşları tarafından yer tahsis edilmesi durumunda haftada iki gün 9-16 saatleri arasında İlçe Sağlık Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan tabip ve Ebe hemşireler arasında görevlendirme yapılarak sağlık hizmeti verilmesi planlanmaktadır. ” dedi.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 13:41
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