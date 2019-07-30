Karagöl Yayla şenlikleri için hazırlıklar sürüyor Kumluca Belediyesi tarafından 2-3-4-Ağustos tarihlerinde Karagöl Yaylasında düzenlenecek olan yayla şenlikleri için hazırlıklar devam ediyor.

Kumluca Belediyesi tarafından 2-3-4-Ağustos tarihlerinde Karagöl Yaylasında düzenlenecek olan yayla şenlikleri için hazırlıklar devam ediyor.

Kumluca Belediyesi Başkanlık makamında Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, başkanlığında düzenlenen tertip komitesi toplantısında şenliklerle ilgili hazırlık çalışmaları değerlendirildi. Komite, şenliklerde, panayır alanı, motokros - enduro gösterisi, boğa güreşleri ve müzik eğlence programları düzenlenmesine karar verdi.

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu; “Karagöl Yayla Şenliklerimizi bu yıl 2-3-4 Ağustos tarihlerinde yapacağız. Şenliklerimizin coşkulu ve renkli geçmesi için hazırlık çalışmalarımız devam ediyor. Şenlik alanımız hazırlanıyor. Program üzerinde çalışıyoruz. 2 -3- 4 Ağustos tarihlerinde tüm halkımızı Karagöl yaylasına bekliyoruz” dedi.

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