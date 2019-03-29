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Karaelmas Mahallesinde "Alan" rüzgarı

AK Parti Zonguldak Belediye Başkan adayı Dr.

29 Mart 2019 Cuma 21:56
Karaelmas Mahallesinde "Alan" rüzgarı

AK Parti Zonguldak Belediye Başkan adayı Dr. Selim Alan,Karaelmas Mahallesinde miting düzenledi. Halkın yoğun ilgi gösterdiği mitingde vatandaşlar Dr. Selim Alan’ı meşalelerle karşılayarakbağrına bastı.


AK Parti Zonguldak Belediye Başkan adayı Dr. Selim Alan, saha çalışmaları kapsamında Karaelmas Mahallesinde vatandaşlarla buluştu.Vatandaşlardan yoğun ilgi gören Alan, meşalelerle karşılandı. Alan’a AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Hamdi Uçar, Polat Türkmen, AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Çağlayan, Eski AK Parti Merkez İlçe Başkanı Metin Karaduman ve partililer eşlik etti.


Bizler Zonguldak’a hizmet etmek için yola çıktık. Seçime kısa bir süre kaldı. İnşallah İnağzı Mahallesinden rekor bir oy alacağız. Mevcut yönetim bizleri 10 yıldır çöpe, kanalizasyona, pisliğe mahkum etti. Biz verdiğimiz sözü tutmak zorundayız. Dışarıdan bir dostumuz akrabamız geldiğinde şehir dışına çıkmak zorunda kalıyoruz. Bunların hepsini Allah’ın izniyle çözeceğiz. Belediyeye derdini anlatmaya gelen vatandaşımız kapıyı kapalı görmeyecek. Gelen herkes bizimle rahat rahat görüşebilecek. Biz kapıyı kaldıracağız vatandaşın derdiyle dertleneceğiz. Gönül Belediyeciliğini Zonguldak Halkıyla tanıştıracağız. Bizler Zonguldak için 5 tane ana proje hazırladık. Karaelmas Kent Park, Nergis Park, Kızlar Plajı, Tersane Plajı ve Millet Bahçesi buna bağlı yan projelerimiz var. Zonguldak halkının yüzünü güldürecek ve vatandaşlarımıza nefes aldıracak alanlarımız olacak.1 Nisan itibariyle göreve geldiğimizde belediyedeki kapıyı söküp atacağız. Halkımıza duvar değil gönül bağı kuracağız. Göreceksiniz bu projeleri kısa sürede hayata geçireceğiz. Vatandaşlarımız pislik içinde yaşamayacak. Sizlerden destek bekliyorum. Cumhurbaşkanımız Zonguldak’a geldi ve projelere destek sözü verdi. İç İşleri Bakanımız Zonguldak’ geldi bizlere destek verdi. Projelere sahip çıktı. Bizlere inanın Zonguldak’ı yaşanabilir bir yere haline getireceğiz. Ben sizlere güveniyorum. 31 Mart’ta evladınıza sahip çıkacağınıza inanıyorum” şeklinde konuştu.


Konuşmaların ardından vatandaşlar çalınan seçim şarkıları ile birlikte Başkan AdayıAlan’a destek verdi. Havai fişek gösterisinin ardından Karaelmas mitingi sona erdi.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 21:56
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