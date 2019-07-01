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Karaduvarlı kadınlardan ‘mozaik sergisi’

Akdeniz Belediyesi’ne bağlı Karaduvar Mahalle Evi’nde kursa katılan 30 kadın, 4,5 aylık eğitimin ardından ‘Kadın Eliyle Mozaik’ sergisi açtı.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 13:53
Karaduvarlı kadınlardan ‘mozaik sergisi’

Akdeniz Belediyesi’ne bağlı Karaduvar Mahalle Evi’nde kursa katılan 30 kadın, 4,5 aylık eğitimin ardından ‘Kadın Eliyle Mozaik’ sergisi açtı. Kadınların eserleri büyük beğeni topladı.


Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı mahalle evlerinde kurs ve eğitim gören kadınlar, hayranlık uyandıran eserlere imza atmaya devam ediyor. Sosyal Destek Projesi kapsamında, Akdeniz Belediyesi ile Mersin Halk Eğitim Merkezi ve ASO Müdürlüğü işbirliğiyle Karaduvar Mahalle Evi’nde kurslara katılan 30 kadının, Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü mezunu, ayrıca plastik sanatlar formasyonu sahibi Haydar Turan’dan aldıkları 4,5 aylık eğitimin ardından hazırladıkları eserlerden oluşan ‘Kadın Eliyle Mozaik’ sergisi büyük ilgi çekti.Kadınların 39 eserinin yer aldığı serginin açılışına, Akdeniz Belediye Başkan Yardımcıları Zafer Şahin Özturan, Sabahattin Yeşiloğlu, Yakup Aykut ve Uğur Sözkesen de katıldı. Konuklar, adeta birer sanat eseri niteliğindeki çalışmaları hayranlıkla inceleyerek, kursiyer kadınları tebrik ettiler.


Marina Sanat Galerisi’nde beğeniye sunulan mozaik sergisini, ağırlığı kadınlardan oluşan yüzlerce kişi ziyaret etti. Diğer ilçelerden gelerek, sergilenen eserleri hayranlıkla inceleyen kadınlar, yaşadıkları ilçenin sınırları içerisinde böyle bir kursun verilmediğini ifade ederek, kendilerinin de mozaik kursuna katılmak istediklerini dile getirdiler. Kadınlar, Karaduvar’ın kendilerine uzak olduğunu, bu nedenle kent merkezinde belediyeye ait bir yerde mozaik kursunun verilmesini talep ettiler.


Mozaik sergisine imza atan Karaduvarlı kadınlar da kendilerine bu imkanı sunan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak’a ve kendilerini yetiştiren Halk Eğitim Merkezi (HEM) kurs öğretmeni Haydar Turan’a teşekkür ettiler.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 13:53
  1. sergi
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