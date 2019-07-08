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Karaduvar sahili yenileniyor

Mersin’in merkez Akdeniz ilçesindeki Karaduvar Mahallesisahilinde yenileme çalışması başlatıldığı bildirildi.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 12:11
Karaduvar sahili yenileniyor

Mersin’in merkez Akdeniz ilçesindeki Karaduvar Mahallesisahilinde yenileme çalışması başlatıldığı bildirildi.


Akdeniz Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı MustafaGültak’ın talimatıyla harekete geçen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentin önemlibalıkçı kasabalarından biri olan Karaduvar’da, metrelerce uzunluktaki sahildebulunan ve zamanla yıpranan istinat duvarı ile sahile iniş yollarında yenilemeçalışması başlattı. Sahilde ayrıca mahalle sakinlerinin ve denize veya pikniğe geleninsanların oturabileceği bankların da Park-Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince imalatınabaşlandı. Kaldırımların kilit taşları ile yenileneceği projede, sahilde bisiklet yolu veyürüyüş yolu yapılması da planlanıyor. Çalışmalar kapsamında ilk olarak iş makinesiyardımıyla, yıprandığı için yer yer yıkılan sahil istinat duvarı kaldırıldı ve çöp veatıklar da temizlendi.


“Gönül belediyeciliği şiarıyla ayırımsız hizmet vereceğiz”


Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, sahilde başlatılan çalışmalar hakkındayaptığı açıklamada, geçmişte hizmetlerden mahrum bırakılan KaraduvarMahallesi’ni, özlediği hizmet ve projelerle buluşturacaklarını ifade etti. Yakın zamaniçinde başlatılacak projeler sayesinde, Karaduvar’ın yanı sıra, Kazanlı sahilini debir cazibe merkezine dönüştüreceklerinin altını çizen Gültak, “Halkımıza verdiğimizsözleri bir bir yerine getireceğiz. ‘Gönül belediyeciliği’ şiarıyla, asla ayırımyapmadan, Akdeniz’in dört bir yanında yaşayan bütün insanlarımıza eşit, adil vekaliteli hizmetler vereceğiz. Geçmişte adeta unutulan mahallelerimizi değiştiripdönüştüren, yaşamı daha güzel ve rahat kılan projelere imza atacağız. Halkımız,sivil toplum örgütleri ve kanaat önderleri ile fikir alışverişinde bulunarak, Akdeniz’deyaşamı cazip kılan, kentimize, ilçemize ve mahallelerimize değer katan her türlühizmet ve çalışmayı insanlarımıza sunacağız" dedi.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 12:11
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