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Karaduvar Mahallesi Kültür Evi inşaatında sona gelindi

MERSİN (İHA) – Akdeniz Belediyesi tarafından yapımı devam eden Karaduvar Mahallesi Kültür Evi inşaatında sona gelindi.

19 Şubat 2019 Salı 11:13
Karaduvar Mahallesi Kültür Evi inşaatında sona gelindi

MERSİN (İHA) – Akdeniz Belediyesi tarafından yapımı devam eden Karaduvar Mahallesi Kültür Evi inşaatında sona gelindi. Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, Karaduvar’a, her yönüyle modern ve estetik bir yapı kazandırdıklarını söyledi.


Akdeniz Belediye Başkanı Pamuk, belediye tarafından yapımı gerçekleşen, inşası ve çevre düzenlemesinde artık son aşamaya gelinen Karaduvar Mahallesi Kültür Evi inşaatında incelemelerde bulundu. Belediyede görevli mimar, mühendis ve birim müdürleriyle birlikte binayı gezen Başkan Pamuk, süren inşaatla ilgili bilgi aldı. Binanın herkes için kullanışlı, eksiksiz ve rahat olması için gereken tüm eksiklerin giderilmesi yönünde talimat veren Pamuk, yapıya estetik ve görsel zenginlik katacak yeni yapılar eklenmesini de istedi. İnşaatta süren çalışmaların hızlandırılması ve en kısa sürede kültür evinin mahalle sakinlerinin hizmetine açılması talimatını da veren Pamuk, kültür evinin çevresine dikilen ağaçların ve yeşil alan miktarının arttırılmasını da istedi. Kültür evi bahçesine bir çocuk parkı yapılması talimatını veren Pamuk, ayrıca vatandaşlar için bir otopark yeri hazırlanmasını istedi.



“Karaduvar’a, her yönüyle modern ve estetik bir yapı kazandırıyoruz”


İncelemelerinin ardından açıklama yapan Pamuk, göreve geldiği ilk günden bu yana belediyenin bütçesini doğru, verimli, etkin ve yerinde kullanarak hem Akdeniz’e hak ettiği değeri hem de Akdeniz sakinlerine hak ettikleri hizmet ve projeleri vermeye devam ettiklerini söyledi. Geçmişte ihmal edilen 16 kırsal ve çevre mahalleye mahalle ve taziye evleri kazandırdıklarını ifade eden Pamuk, “Belediyemiz bütçesini halk ve kent yararına hizmet, proje ve çalışmalara ayırarak, Akdeniz’e yeni sosyal, kültürel ve sportif tesisler kazandırdık, yeşil alan varlığımızı katbekat arttırdık. Bu başarıyı, bütçemizi vatandaşlarımız ve ilçemiz için hizmet, proje ve yatırımlara dönüştürerek elde ettik. Şu anda da Karaduvar’da yaşayan vatandaşlarımıza her yönüyle modern, estetik ve onların talep ve ihtiyaçlarını karşılayacak donanıma sahip, çevresi ile birlikte 500 metrekareyi aşan geniş bir alanda kültür evini kazandırmış olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Karaduvar’a çok yakışacağını düşündüğümüz Kültür Evimizin, mahalle sakinlerine şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 11:13
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