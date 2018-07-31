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Karadut şurubu nasıl yapılır?

Karadut şurubu antioksidan bakımından zengindir. Bağışıklık sisteminin kuvvetlenmesine yardımcı olur. Solunum yollarının rahatlamasını sağlayan karadut bronşit ve astım hastalıklarına da iyi geliyor. Peki, karadut şurubu nasıl yapılır?

31 Temmuz 2018 Salı 22:46
Karadut şurubu nasıl yapılır?

Karadut şurubu adından anlaşılacağı gibi karaduttan elde edilerek üretilen ve sağlığa oldukça faydalı geleneksel bir içeceğimizdir. Kontrast besinler içeren karadutun, şurubu da kendisi kadar faydalıdır.

KARADUT ŞURUBUNUN FAYDALARI NELERDİR?

C vitamini açısından zengin olan karadut nezle grip gibi hastalıklara karşı vücudu korur.

Sinirlerin güçlenmesini sağlayan karadut depresif bozukluklarda kişiyi sakinleştirerek rahatlamasını sağlıyor.

Uyku problemleri çekenler için etkili.

Solunum yollarının rahatlamasını sağlayan karadut bronşit ve astım hastalıklarına da iyi geliyor.

Ağız ve dişlerin korunmasını sağlıyor. Diş eti kanamalarını azaltıyor.

Antioksidan bakımından zengindir.

Bağışıklık sisteminin kuvvetlenmesine yardımcı olur.

Flavonoid içermesi ile kalp sağlığının korunmasına destek verir.

Kanserden korunmak isteyenler mutlaka tüketmelidir.

Yorgunluğu alırak kişiye zindelik verir.

Hepatit tedavisine olumlu sonuç verir.

Boğaz ve ağızda oluşan enfeksiyonlara karşı koruyucudur.

Gastrit gibi mide rahatsızlıklarına şifadır.

Anemi hastalıklarında başarı gösteren karadut şurubu kanın temizlenmesini de sağlar.

Saçları kuvvetlendirir.

Kan basıncının düşmesini sağlar.

Sindirimin düzelmesine yardımcı olur.

Mide salgısının artmasına yardımcıdır.

KARADUT ŞURUBU NASIL YAPILIR?

1 kase karadut

5 yemek kaşığı toz şeker  (Arttırmak isteyen arttırabilir )

Yarım limon suyu

Buz parçaları ( isteğe bağlı )

HAZIRLANIŞI:

Karadutları saplarından ayırarak suda temizleyin ve derin bir kaseye koyarak üzerine şekerleri ekleyin. Şekerle karadutu iyice özdeşleşene kadar ezerek yoğurun ve limon suyunu ekleyip tel süzgeçe alın. Süzgeçte posası kalana kadar süzdürün. Kalan posaya 1 bardak su ilave edin ve tekrar süzgeçten ezdirerek geçirin. Karadut şurubu hazırlandığında şişelere aktarın. İçmek istediğinizde yarım bardak karadut şurubuna yarım bardak su ekleyip tüketin.

 

 

 

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 22:46
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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