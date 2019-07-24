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Karaduman’dan Basın Bayramı kutlaması

Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Haydar Karaduman, Basın Bayramını kutlayarak, özgür ve tarafsız basının herkesin güvencisi olduğunu söyledi.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:54
Karaduman’dan Basın Bayramı kutlaması

Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Haydar Karaduman, Basın Bayramını kutlayarak, özgür ve tarafsız basının herkesin güvencisi olduğunu söyledi.


Basında sansürün kaldırılışının yıl dönümü dolayısıyla basın açıklaması yapan Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Haydar Karaduman, 24 Temmuz’un Türk basın tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. 24 Temmuz 1908 tarihinde, ikinci meşrutiyetin yürürlüğe girmesi ile basında sansürün kaldırıldığını ifade eden Karaduman, “Bu tarih günümüzde sansürün kaldırılması olarak nitelendiriliyor ve 24 Temmuz tarihi basın bayramı ve gazeteciler günü olarak kutlanıyor” şeklinde konuştu.


Ülkelerin gelişmesinde, kalkınmasında ve çağdaşlaşmasında basının önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Karaduman, “Basın ve medya kuruluşları halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkı için üstlendiği görevi yerine getirmek için zor şartlarda çalışmaktadır. Her zaman söylediğimiz gibi sorunlarımız var ama sorumluluklarımız daha önemlidir. Teknolojinin getirdiği yenilikler basın ve medya sektöründe de tam anlamıyla hissedilmeye başlanmıştır. Karasal Televizyonlar kapanmış, frekans ücretleri nedeniyle uydudan yayın yapan televizyonlar zor günler yaşamaya başlamıştır. Resmi ilan ile ayakta duran gazeteler yaşam savaşı vermeye başlamıştır. İnternet yayıncılığı ne yazık ki hala yasal bir statüye kavuşturulmamıştır” dedi.


Karaduman, “Basın çalışanları, her türlü zorlu şartlara rağmen kamuoyunda toplumsal bilincin artması adına dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmeleri, gazetecilik mesleğinin gerektirdiği ilke ile doğru ve hızlı habercilik anlayışıyla görevini yerine getirmenin gayreti içerisindedir. Beklentimiz, yasama, yürütme ve yargı ile birlikte dördüncü kuvvet olan medyanın özgürlükle ilgili sorunlarının zaman geçirilmeden çözümlenmesi, bunu sağlayacak düzenlemelerin bir an önce uygulamaya konulmasıdır. Unutulmamalıdır ki, özgür ve tarafsız basın hepimizin güvencesidir. Değerli basın çalışma arkadaşlarımın 24 Temmuz Basın Bayramını kutlar, kendilerine sağlık, başarı ve esenlikler dilerim” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:54
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