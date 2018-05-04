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Karadenizli bu yıl rekor bekliyor!

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde turizm sezonu başladı. Körfez ülkelerinden charter uçak seferlerinin başladığı Trabzon Havalimanı’nda yoğunluk sürerken, turizm fuarlarında yapılan bağlantılarla bölgeye yeni sezonda, dünyanın dört bir yanından turist gelmesi bekleniyor.

04 Mayıs 2018 Cuma 12:58
Karadenizli bu yıl rekor bekliyor!

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, bu yıl Körfez ülkelerinden gelen ziyaretçilerin sayısının artarak devam etmesini beklediklerini, ayrıca Singapur ve Yeni Zelanda ile Avrupa ve Afrika ülkelerinden de bölgeye turist akını olacağını söyledi.

Yeşil örtüsü, deniz manzarası ve muhteşem doğasıyla kartpostallık görüntülerin oluştuğu Doğu Karadeniz’de turizm sezonu başladı. Turizm sezonun açılmasıyla birlikte, Körfez ülkelerinden charter uçak seferlerinin başladığı Trabzon Havalimanı'nda da yoğunluk gözlendi. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, bu yıl Körfez ülkelerinin yanı sıra Avrupa'nın tümünden, Uzak Doğu ve Afrika ülkelerinden ayrıca Singapur ve Yeni Zelanda'dan bölgeye turist akını olacağını belirtti.

"BÜYÜK SEZONA HAZIRIZ"

Yeni turizm sezonu 'büyük sezon' olarak niteleyen Gümrükçüoğlu, "Tüm kamu kurum kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, turizm firmaları olarak bu büyük sezona hazırız. Şu ana kadar edindiğiniz bilgiler bu sene Doğu Karadeniz Bölgesi'nin, başta Trabzon'umuz olmak üzere, çok önemli bir dünya misafirperverliğine sahne olacağıdır. Tesislerimizin tümüyle yoğunluğa cevap verebilecek bir kapasiteye ulaşmış bulunmaktayız. Birbirimizle koordineyiz. Hep birlikte bu büyük sezona hazırız" dedi.

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 12:58
  1. Trabzon
  2. Fevzi Gümrükçüoğlu

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