Hamsi, Karadenizli balıkçıların yüzünü güldürmedi

Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, palamut açısından son 13 yılın en bol ve bereketli sezonunu yaşadıklarını söyledi.

Son yıllarda böyle av sezonu yaşamadıklarını belirten Arslan, "Avlanan balık çok büyük ve kaliteli. Palamutların ortalama ağırlıkları bir kilogram. Hatta bir kilo 200 gram, bir kilo 500 gram gelenler bile var." dedi.

Arslan, teknelerin binlerce kasa palamutla liman ve barınaklara döndüğünü, palamut avının balıkçı ve vatandaşların yüzünü güldürdüğünü kaydetti.

Giresun'da balık fiyatları 10 liraya kadar indi

Bol avın fiyatlara da olumlu yansıdığına dikkati çeken Arslan, "Giresun'da bir balığın fiyatı 10 liraya kadar indi. Bu nedenle palamut, kırmızı et ve tavuk etine alternatif oldu. Bölge insanı palamuda yöneldi." ifadesini kullandı.

Arslan, hava şartlarının uygun gitmesi durumunda palamut avcılığının aralık ayına kadar devam edebileceğine dikkati çekti.

Hamside işaretler iyi değil

Kamuoyunda "Palamut bol olduğu sezon hamsi olmaz. Hamsi bol olursa palamut olmaz" söyleminin dillendirildiğini, bu teorinin genelde doğru çıktığını dile getiren Arslan, hamsiden yeni av sezonunda umutlu olmadıklarını söyledi.

Arslan, geçen sezon bu dönemde hamsi avcılığı yapıldığını belirterek, "Tekneler iyi sayılabilecek hamsiyle dönüyordu. Bu sezon ise hamsi yok. Karadeniz'de henüz hamsi sürülerine rastlanmış değil. İşaretler de umut verici değil. Hamsi açısından bizi iyi bir sezon beklemiyor diyebiliriz." diye konuştu.

Şu anda tezgahlarda satışa sunulan hamsinin Marmara'dan geldiğini kaydeden Arslan, palamut avının azalmasıyla teknelerin hamsi aramaya başlayacağını kaydetti.