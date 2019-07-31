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"Karadeniz'in tarihi yeniden yazılıyor"

Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki İnönü Mağarası'nda sürdürülen kazılar sonucu Ortaçağ, Balkan kökenli kavimler, Hitit İmparatorluğu, Erken Tunç ve Kalkolitik Çağı bulgularına rastlandığı bildirildi- Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık:- "Bu mağarada Karadeniz Bölgesi'nin tarihi yeniden yazılıyor. Tarihimize ışık tutan İnönü Mağarası ve çevresi, eşsiz bitki örtüsü, doğal güzellikleriyle yüksek bir turizm potansiyeline sahip"- BEÜ Arkeoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Hamza Ekmen:- "İnönü Mağarası, hem Anadolu hem dünya hem de coğrafya için son derece önemli bilgiler veriyor"

31 Temmuz 2019 Çarşamba 17:15
"Karadeniz'in tarihi yeniden yazılıyor"

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki İnönü Mağarası'nda yürütülen kazı çalışmalarında Ortaçağ, Balkan kökenli kavimler, Hitit İmparatorluğu, Erken Tunç ve Kalkolitik Çağı bulgularına rastlandığı belirtildi.

Ereğli Müze Müdürlüğü, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Arkeoloji Bölümü ve Ereğli Belediyesi iş birliğiyle oluşturulan ekip, ilçeye bağlı Çaylıoğlu ve Alacabük köyleri arasında kalan İndere mevkisindeki mağarada çalışmalarını sürdürüyor.

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazılar sırasında Ortaçağ, Balkan kökenli kavimler, Hitit İmparatorluğu, Erken Tunç ve Kalkolitik Çağı bulgularına rastlandığını söyledi.

İlçenin bilinen 4 bin 500 yıllık tarihinin, kazılarla 6 bin 500 yılına kadar uzandığını aktaran Posbıyık, şöyle devam etti:

"2016 saha ve 2017 yılında alan çalışmasıyla başlayan kazılarda önemli bir aşamaya gelindi. Mitolojik tarihiyle Türkiye'nin ve dünyanın önemli yerlerinden biri olan Ereğli'nin geçmiş izlerinin, uzun yıllara dayanan tarihinin kalıntı ve bulgularla güçlendirilmesi bizleri heyecanlandırdı. Bunun Ereğli'nin turizm açısından gelişimine katkı sağlayacağına inanıyorum. Bu mağarada Karadeniz Bölgesi'nin tarihi yeniden yazılıyor. Karadeniz'de bilimsel araştırmalar yapan herkesin Karadeniz Ereğli'ye gelip buraları gördükten sonra belge hazırlaması gerekiyor."

- "Beş kültür katmanı tespit edildi"

İnönü Mağarası'nda yapılan çalışmalarda beş kültür katmanı tespit edildiğini belirten Posbıyık, şu bilgileri verdi:

"Birinci yapı katmanında Ortaçağ, ikinci yapı katmanında Balkan kökenli kavimler, üçüncü yapı katmanında ilk defa Hitit İmparatorluğu ile yakından ilgili kalıntılar, ahşap tabanlar, bronzdan yapılmış alet ve silahlar, dördüncü yapı katmanında Erken Tunç Çağı, beşinci yapı katmanındaki bulgular ise Kalkolitik Çağ'ı tarihliyor. Şimdiye kadar ulaşılan bilgiler ışığında, Çaylıoğlu Alacabük köyü sınırlarındaki İnönü Mağarası'nda yaşayan insanların Kalkolitik Çağ'da, Balkan kültürleri, Ege adaları, Trakya ve Batı Anadolu ile bağlantı halinde oldukları ortaya çıkıyor. Tarihimize ışık tutan İnönü Mağarası ve çevresi, eşsiz bitki örtüsü, doğal güzellikleriyle yüksek bir turizm potansiyeline sahip."

- Defineciler dinamit patlatmış

BEÜ Arkeoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Hamza Ekmen de Karadeniz'deki en eski yerleşim yerinin İnönü Mağarası olduğunun tespit edildiğini anlatarak, "Açıkça söyleyebiliriz Karadeniz'in eski yerleşim yeri burası. Herkese burası referans olacak. Burası bir ilk oldu. Bunu 'Biz yaptık.' demiyorum ama bizim şansımızmış bu iş, bize kısmet oldu." ifadelerini kullandı.

Üç bölümden oluşan mağaranın gün doğumundan gün batımına kadar aydınlık kalabilen bir özelliğe sahip olduğunu belirten Ekmen, şöyle devam etti:

"Işık kaynağına her zaman ulaşılabilecek bir konumda. Mağara bizim tanımımıza göre üç ayrı gözden oluşuyor. 2016 yılında mağara tespit edildi, bir yüzeysel araştırma yaptık. 2017 yılında da ilk kazılarımıza başladık. Duvarlarda çubuklar var, definecilerin açtığı boşluklar var. Kendilerince birtakım işaretleri veya doğal çizgileri bir şeye benzetip, 'Buranın arkasında define var' diye düşünmüşler ve dinamit koyarak patlatmışlar. İnsanlar yaşadıkları dönemlerde duvarlara birtakım figürleri resmediyorlar. Belki de bu patlamalarla bu figürleri de tahribat yapmış olabilirler. Her şeye rağmen İnönü Mağarası, hem Anadolu hem dünya hem de coğrafya için son derece önemli bilgiler veriyor."

Ekmen, mağarada çok titiz bir çalışma yürütüldüğünü vurgulayarak, bulunan eserlerin temizlenerek onarımlarının yapıldığını, çalışmaların tamamlanmasıyla da Ereğli Müze Müdürlüğüne teslim edileceğini sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 17:15
  1. Ereğli
  2. Ereğli tarih
  3. Halil Posbıyık
  4. İnönü Mağarası
  5. Zonguldak

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