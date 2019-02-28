Karadeniz'in kültür envanteri çıkarıldı

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca yürütülen "Kültür Envanteri Projesi" ile Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Rize ve Artvin'deki kültür envanteri çıkarıldı.

Proje, binlerce varlığın sınıflandırıldığı bir veritabanı olarak kültürel varlıkların takibi, turizmin gelişmesi ve çevresel sürdürülebilirliğe önemli katkıda bulunacak.

Karadeniz Kültür Envanteri, "taşınmaz kültür varlıkları", "doğal varlıklar", "halk kültürü" ve "müzeler" başlıkları altında sınıflandırıldı.

Projede 320 bini aşkın fotoğraf, 42 bin dakikanın üzerinde 4K video kaydının yanında 300 adet 360 derece video ve 250 adet 360 derece fotoğraf ilavesiyle ayrıntılı çalışma yapıldı.

Proje kapsamında Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Trabzon'da 5 bin 697 taşınmaz kültür varlığı kayıt altına alındı. Literatür çalışmaları sonucunda DOKAP Bölgesi'nde toplam 496 doğal varlık bileşeni tespit edildi.

Ayrıca Karadeniz'in halk kültürü çok ayrıntılı ve uluslararası standartlarda incelenerek, yeniden kayıt altına alındı.

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, projenin lansman toplantısında yaptığı konuşmada, kültür varlıklarının, tarihin derin izleri arasından gelen, ecdadın bugünlere ve geleceğe bıraktığı önemli miras değerlerinden örnekler taşıdığını söyledi.

Geçmiş medeniyetlerin izleri, hayat tarzları ve değerleri, doğa ile ilişkilerinin kültür varlıkları sayesinde öğrenildiğini belirten Sarıfakıoğulları, "Karadeniz Bölgesi, altyapısıyla ilk çağlara kadar birçok mitolojik hikayeye ev sahipliği yapan bir bölgedir. Yine bölge, bu tarih yolculuğunda çeşitli kavimlere ve kültürlere ev sahipliği yapmıştır. Bölge genelinde bulunan kültür varlıkları, bölgenin tarihe tanıklığının en büyük göstergesidir." dedi.

DOKAP Başkanı Yusuf Mengi ise çalışmanın sadece bir araştırma, veri toplama çabasından ibaret olmadığını aktardı.

Toplanan bilimsel verilerden yola çıkarak, 21'inci yüzyıl başında Karadeniz'in bir kültür ve doğal bölge olarak ilerlemesi için gereken adımlara ve politikalara ilişkin önerilerde bulunmayı amaçladıklarını ifade eden Mengi, çok kapsamlı bir çalışma yapıldığını kaydetti.

Çok güzel sonuçlar aldıklarının altını çizen Yusuf Mengi, şöyle devam etti:

"Karadeniz Kültür Envanteri Projesi, Doğu Karadeniz coğrafyasının sahip olduğu tüm değerlerin belirlenmesini, bu değerlerin önce korunup sonra da tek tek ekonomiye kazandırılarak, bölge insanının ekonomik ve sosyal yönden eşik atlamasını sağlayacak doğru projeksiyonlara imkan verecektir."

Mengi, çalışmanın bölge ve ülke için bir model teşkil edeceğini ifade ederek, "Diğer bölgelerin bu projeyi uygulamasıyla ilgili bir modelleme yapmış olduk. Doğu Karadeniz gibi doğal ve kültürel anlamda başka rakibi olmayan bir bölgenin bu envanterinin yapılmış olmasını önemsemek gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıya, GAP Başkanı Sadrettin Karahocagil, KOP Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Tongur, DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman ile kurum müdürleri ve diğer ilgililer katıldı.