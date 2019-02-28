0553 313 94 23

Karadeniz'in kültür envanteri çıkarıldı

Karadeniz'de DOKAP tarafından yürütülen çalışmayla 8 şehrin kültür envanteri tarandı.

28 Şubat 2019 Perşembe 16:57
Karadeniz'in kültür envanteri çıkarıldı

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca yürütülen "Kültür Envanteri Projesi" ile Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Rize ve Artvin'deki kültür envanteri çıkarıldı.

Proje, binlerce varlığın sınıflandırıldığı bir veritabanı olarak kültürel varlıkların takibi, turizmin gelişmesi ve çevresel sürdürülebilirliğe önemli katkıda bulunacak.

Karadeniz Kültür Envanteri, "taşınmaz kültür varlıkları", "doğal varlıklar", "halk kültürü" ve "müzeler" başlıkları altında sınıflandırıldı.

Projede 320 bini aşkın fotoğraf, 42 bin dakikanın üzerinde 4K video kaydının yanında 300 adet 360 derece video ve 250 adet 360 derece fotoğraf ilavesiyle ayrıntılı çalışma yapıldı.

Proje kapsamında Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Trabzon'da 5 bin 697 taşınmaz kültür varlığı kayıt altına alındı. Literatür çalışmaları sonucunda DOKAP Bölgesi'nde toplam 496 doğal varlık bileşeni tespit edildi.

Ayrıca Karadeniz'in halk kültürü çok ayrıntılı ve uluslararası standartlarda incelenerek, yeniden kayıt altına alındı.

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, projenin lansman toplantısında yaptığı konuşmada, kültür varlıklarının, tarihin derin izleri arasından gelen, ecdadın bugünlere ve geleceğe bıraktığı önemli miras değerlerinden örnekler taşıdığını söyledi.

Geçmiş medeniyetlerin izleri, hayat tarzları ve değerleri, doğa ile ilişkilerinin kültür varlıkları sayesinde öğrenildiğini belirten Sarıfakıoğulları, "Karadeniz Bölgesi, altyapısıyla ilk çağlara kadar birçok mitolojik hikayeye ev sahipliği yapan bir bölgedir. Yine bölge, bu tarih yolculuğunda çeşitli kavimlere ve kültürlere ev sahipliği yapmıştır. Bölge genelinde bulunan kültür varlıkları, bölgenin tarihe tanıklığının en büyük göstergesidir." dedi.

DOKAP Başkanı Yusuf Mengi ise çalışmanın sadece bir araştırma, veri toplama çabasından ibaret olmadığını aktardı.

Toplanan bilimsel verilerden yola çıkarak, 21'inci yüzyıl başında Karadeniz'in bir kültür ve doğal bölge olarak ilerlemesi için gereken adımlara ve politikalara ilişkin önerilerde bulunmayı amaçladıklarını ifade eden Mengi, çok kapsamlı bir çalışma yapıldığını kaydetti.

Çok güzel sonuçlar aldıklarının altını çizen Yusuf Mengi, şöyle devam etti:

"Karadeniz Kültür Envanteri Projesi, Doğu Karadeniz coğrafyasının sahip olduğu tüm değerlerin belirlenmesini, bu değerlerin önce korunup sonra da tek tek ekonomiye kazandırılarak, bölge insanının ekonomik ve sosyal yönden eşik atlamasını sağlayacak doğru projeksiyonlara imkan verecektir."

Mengi, çalışmanın bölge ve ülke için bir model teşkil edeceğini ifade ederek, "Diğer bölgelerin bu projeyi uygulamasıyla ilgili bir modelleme yapmış olduk. Doğu Karadeniz gibi doğal ve kültürel anlamda başka rakibi olmayan bir bölgenin bu envanterinin yapılmış olmasını önemsemek gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıya, GAP Başkanı Sadrettin Karahocagil, KOP Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Tongur, DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman ile kurum müdürleri ve diğer ilgililer katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 16:57
  1. Bayburt
  2. Trabzon
  3. Samsun
  4. Rize
  5. Ordu
  6. Gümüşhane
  7. Giresun
  8. Artvin
  9. Adıyaman
  10. DOKAP
  11. Karadeniz
  12. kültür envanteri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yaylaköy’de Fuat Akdoğan’a büyük ilgi
    1. Yaylaköy’de Fuat Akdoğan’a büyük ilgi
    2. Basketbolun duayenleri HRÜ’de..
    3. AK Parti Bolu Başkan Adayı Metin:..
    4. TOSFED’İN yeni başkanı Eren..
    5. Yüksekova-Van karayoluna kaya düştü
    6. "Keşmir sorunu Ümmet'in en büyük..
    7. Dikkat! Sabah ezanı saati değişti
    8. Takla atan otomobil ters dönerek..
    9. Organlarıyla 5 hastaya umut oldu
    10. İsrail Yüksek Mahkemesi Netanyahu'nun..
    11. Hizan’da 5 saatlik hasta kurtarma..
    12. Maltepe Belediye Başkanı Kılıç..
    13. BM'den kan donduran Suriye raporu!..
    14. GÜNCELLEME - Kırıkkale'de mandıraya..
    15. Atiker Konyaspor’da Göztepe maçı..
    16. Trabzon'da terör örgütü propagandasına..
    17. Sungurlu’da öğrenci servisleri..
    18. PFDK'den Popov'a 2 maç ceza
    19. DTSO’da işletme yetkililerine mesleki..
    20. Bursa'da cinayet sanığına 18 yıl hapis..
    21. AB'den yalan haberle mücadele çağrısı
    22. 3600 ek gösterge için son dakika yeni..
    23. Kar ve tipi ulaşımı aksattı
    24. Baraja düşen araçta ölen iki kardeşin..
    25. Aileler dikkat! Bu oyun intihara sebep..
    26. Babasının bıçak darbesiyle ölen liseli..
    27. Bu acıya yürek dayanmaz...
    28. Demirkol,AKSA Doğalgaz..
    29. Spor Bilimleri Fakültesi’nden üç..
    30. Dışişleri Bakanlığından Mali’ye..
    15 Temmuz'da Erdoğan'ı getirmişti... FETÖ'cü çıktı!
    15 Temmuz'da Erdoğan'ı getirmişti... FETÖ'cü çıktı!
    Yerel seçim öncesi son anket!
    Yerel seçim öncesi son anket!
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha

    Günün Karikatürü

    28 Şubat 2019
    “Yeni parti, tanınmış kişilere teklif götürüyor ama Erdoğan...”
    “Yeni parti, tanınmış kişilere teklif götürüyor ama Erdoğan...”
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar