0553 313 94 23

Karadeniz'e gitmeden önce "Karadeniz.gov.tr"

Karadeniz’in tüm varlıklarını kayıt altına alan Karadeniz Kültür Envanteri, karadeniz.gov.tr adresinde hizmete açıldı- Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun ve Trabzon'daki 6 bine yakın kültür varlığı "Kültürel Varlıklar", "Doğal Varlıklar", "Halk Kültürü" ve "Müzeler" başlıkları altında listelendi

15 Mart 2019 Cuma 13:37
Karadeniz'e gitmeden önce "Karadeniz.gov.tr"

İSTANBUL (AA) - Karadeniz’in tüm varlıklarını kayıt altına alan Karadeniz Kültür Envanteri, karadeniz.gov.tr ile erişime açıldı.

Yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz Bölgesinde yer alan Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun ve Trabzon illerindeki 6 bine yakın kültür varlığı kayıt altına alarak güncellenen envanter, resmi internet sitesiyle hizmete alındı.

İçeriğin "Kültürel Varlıklar", "Doğal Varlıklar", "Halk Kültürü" ve "Müzeler" başlıkları altında listelendiği "Karadeniz'de Zamanın İzleri - Karadeniz Kültür Envanteri" www.karadeniz.gov.tr adresinde yayınlanmaya başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karadeniz Kültür Envanteri Proje Genel Yöneticisi İmdat Demir, çalışmanın sadece bir başlangıç olduğunun altını çizdi.

Demir, "Karadeniz'in tomografisini çekerek ve Türkiye’nin en geniş yerli kültürel varlık envanter veritabanı olan Karadeniz Kültür Envanteri’ni Karadeniz’in tüm şehirleriyle birlikte, Türkiye'ye yayılması için çabalıyoruz. Gerçek bir deneyim sitesi olan Karadeniz.gov.tr'de ilk hedefimiz ayrıntılı rotaların çalışılarak, sisteme işlenmesidir. Böylece, Karadeniz'e gelmek isteyen herkes hangi konuda kaç günlük rota istediğini yazarak, kendi rotasını üretmiş olacak. Bu binlerce rotanın yapay zeka analiziyle, yeni geleceklere yeni rotalar sunacak bir yapıya dönüştürecektir." ifadesini kullandı.

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) Başkanı Yusuf Mengi ise "Amacımız toplanan bilimsel verilerden yola çıkarak, Karadeniz'in kültür ve doğal bütünlüğünün korunup sürdürülebilir ve sürekli güncellenerek gereken adımlara ve politikalara ilişkin önerilerde bulunmaktır." dedi.

"Kültürel Varlıklar" bölümünde, cami, kilise, manastır, kale, anıt, türbe, köprü, höyük, çeşme gibi taşınmazlar, koordinat bilgilerinden kullanım bilgilerine, tapu bilgilerinden konum bilgilerine kadar ayrıntılı envanter bilgisi, yapı planı çizimleri, konum haritası, resim ve video galerisiyle tanıtılıyor.

Göl, şelale, mesire yeri, orman, tabiat parkı, arberatum, sıcak su kaynağı gibi varlıklar ise "Doğal Varlıklar" bölümünde listeleniyor.

Bölgenin fiziki ve tarihi çevre bilgisi, beşeri durumu, yöre ağızları, sözlü edebiyatı, el sanatları, mimari tercihleri, halk teknolojileri, halk müziği, eğlence unsurları, halk tiyatrosu, yemek kültürü gibi özellikleri "Halk Kültürü" bölümünde yer alıyor.

Karadeniz Kültür Envanteri sitesinde tüm içeriğin bir harita üzerinde gösterildiği sayfanın yanı sıra, 360 derece sanal gerçeklik videoları, doğanın izleri, zamanın izleri, hayatın izleri ve müzeler bölümleri de bulunuyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 13:37
  1. Artvin
  2. Bayburt
  3. cami
  4. Çeşme
  5. Giresun
  6. Gümüşhane
  7. Kale
  8. Karadeniz
  9. kültür envanteri
  10. müze
  11. Ordu
  12. Rİze
  13. Samsun
  14. Trabzon

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AB-Türkiye Ortaklık Konseyi
    1. AB-Türkiye Ortaklık Konseyi
    2. Kepez Kitap Fuarı’nda yazarlar geçidi
    3. Disleksi için Farkındalık Semineri
    4. "Uyuşturucu satıcılarını yerin yedi..
    5. Bu acıya yürek dayanmaz
    6. Almanya Başbakanı Merkel: "Camilere..
    7. Kupa Voley’de çeyrek final heyecanı..
    8. Yeni Zelanda'da iki camiye terör..
    9. Başkan Erdoğan konuşuyor
    10. Buzdolabı temizliği nasıl yapılır?
    11. Kırteke tempoyu arttırdı
    12. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Ümit..
    13. E. Yeni Malatyaspor’dan eleştirilere..
    14. E. Yeni Malatyaspor’da Ankaragücü maçı..
    15. A Milli Takım'ın Arnavutluk ve Moldova..
    16. Eskişehir Emniyetinden ’Güven Masası’
    17. Rusya'dan Yeni Zelanda açıklaması:..
    18. GÜNCELLEME - İzmir'de hastanede yangın
    19. Eğitim Bir- Sen İl Temsilciliği’nden..
    20. Gülpınar’dan Yeni Zelanda’daki..
    21. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş:..
    22. Selçuk’ta 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı
    23. Toplum Destekli polisler sağlıkçıları..
    24. Tarım ve Orman Bakanı Bekir..
    25. Gazze Şeridi'nde Büyük Dönüş Yürüyüşü..
    26. Şeyh Edebali Üniversitesi’nde..
    27. Tabip Odası’ndan ödül töreni
    28. "Batı'da ağaçlar çiçek açtı, Doğu'da..
    29. 17 Mart’ta bu yollara dikkat
    30. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "(Yeni..
    Maduro'dan ABD'yi çıldırtacak hamle!
    Maduro'dan ABD'yi çıldırtacak hamle!
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı

    Günün Karikatürü

    15 Mart 2019
    Karadeniz'de roket ve füze uyarısı!
    Karadeniz'de roket ve füze uyarısı!
    Dünya takip ediyor! Yasağı delecekler
    Dünya takip ediyor! Yasağı delecekler