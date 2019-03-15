Karadeniz'e gitmeden önce "Karadeniz.gov.tr"

İSTANBUL (AA) - Karadeniz’in tüm varlıklarını kayıt altına alan Karadeniz Kültür Envanteri, karadeniz.gov.tr ile erişime açıldı.

Yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz Bölgesinde yer alan Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun ve Trabzon illerindeki 6 bine yakın kültür varlığı kayıt altına alarak güncellenen envanter, resmi internet sitesiyle hizmete alındı.

İçeriğin "Kültürel Varlıklar", "Doğal Varlıklar", "Halk Kültürü" ve "Müzeler" başlıkları altında listelendiği "Karadeniz'de Zamanın İzleri - Karadeniz Kültür Envanteri" www.karadeniz.gov.tr adresinde yayınlanmaya başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karadeniz Kültür Envanteri Proje Genel Yöneticisi İmdat Demir, çalışmanın sadece bir başlangıç olduğunun altını çizdi.

Demir, "Karadeniz'in tomografisini çekerek ve Türkiye’nin en geniş yerli kültürel varlık envanter veritabanı olan Karadeniz Kültür Envanteri’ni Karadeniz’in tüm şehirleriyle birlikte, Türkiye'ye yayılması için çabalıyoruz. Gerçek bir deneyim sitesi olan Karadeniz.gov.tr'de ilk hedefimiz ayrıntılı rotaların çalışılarak, sisteme işlenmesidir. Böylece, Karadeniz'e gelmek isteyen herkes hangi konuda kaç günlük rota istediğini yazarak, kendi rotasını üretmiş olacak. Bu binlerce rotanın yapay zeka analiziyle, yeni geleceklere yeni rotalar sunacak bir yapıya dönüştürecektir." ifadesini kullandı.

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) Başkanı Yusuf Mengi ise "Amacımız toplanan bilimsel verilerden yola çıkarak, Karadeniz'in kültür ve doğal bütünlüğünün korunup sürdürülebilir ve sürekli güncellenerek gereken adımlara ve politikalara ilişkin önerilerde bulunmaktır." dedi.

"Kültürel Varlıklar" bölümünde, cami, kilise, manastır, kale, anıt, türbe, köprü, höyük, çeşme gibi taşınmazlar, koordinat bilgilerinden kullanım bilgilerine, tapu bilgilerinden konum bilgilerine kadar ayrıntılı envanter bilgisi, yapı planı çizimleri, konum haritası, resim ve video galerisiyle tanıtılıyor.

Göl, şelale, mesire yeri, orman, tabiat parkı, arberatum, sıcak su kaynağı gibi varlıklar ise "Doğal Varlıklar" bölümünde listeleniyor.

Bölgenin fiziki ve tarihi çevre bilgisi, beşeri durumu, yöre ağızları, sözlü edebiyatı, el sanatları, mimari tercihleri, halk teknolojileri, halk müziği, eğlence unsurları, halk tiyatrosu, yemek kültürü gibi özellikleri "Halk Kültürü" bölümünde yer alıyor.

Karadeniz Kültür Envanteri sitesinde tüm içeriğin bir harita üzerinde gösterildiği sayfanın yanı sıra, 360 derece sanal gerçeklik videoları, doğanın izleri, zamanın izleri, hayatın izleri ve müzeler bölümleri de bulunuyor.