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Karadeniz'deki olumsuz hava nedeniyle "hamsi" avlanamadı

Ordu Kumbaşı Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Şahin Aydemir:- "Fırtına ve yağış nedeniyle iki gündür balıkçılar denize açılamıyor. Bu nedenle de balık fiyatlarında artış yaşandı. Hamsi ise hiç yok"

17 Ocak 2019 Perşembe 15:12
Karadeniz'deki olumsuz hava nedeniyle "hamsi" avlanamadı

ORDU (AA) - Karadeniz'de etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Ordu'da tezgahlarda hamsi yer almazken, diğer balık çeşitlerinin fiyatları ise yükseldi.

Ordu'da iki gündür etkili olan fırtına ve soğuk hava balıkçıları da olumsuz etkiledi. Karadenizli balıkçıların büyük bölümü denize açılamayınca hamsi avı gerçekleşmedi, diğer balık çeşitlerinin fiyatlarında da artış yaşandı.

Ordu Kumbaşı Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Şahin Aydemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, fırtına ve yağış nedeniyle iki gündür balıkçıların denize açılamadığını belirterek, "Bu nedenle de balık fiyatlarında artış yaşandı. Hamsi ise hiç yok." dedi.

Havadan dolayı denizin dalgalı olduğunu anlatan Aydemir, "Zaten fırtınadan dolayı ağaçlar yıkıldı, çatılar uçtu. Durum böyle olunca haliyle denizde de olumsuz etkilenme oldu. Balıkçılarımız iki akşamdır denize çıkmıyor ama Allah izin verirse bu akşam denize çıkılacak. Bu süre zarfında sadece büyük tekneler denize açılabildi ancak miktar olarak fazla avlanma olmadı." diye konuştu.

- "Fiyatlar pahalı"

Kentte balıkçılık yapan Ferhat Dönek ise fırtınadan dolayı iki gündür sadece büyük teknelerin denize açılabildiğini aktardı.

Büyük teknelerin de istavrit, çinekop, barbun ve tirsi avladığını vurgulayan Dönek, "Tezgahlarda havuz balıkları dediğimiz levrek ve çupra balıkları var. Havaların açılmasıyla birlikte tezgahlarda yine balık olacak." ifadelerini kullandı.

Fiyatların yüksek olduğuna işaret eden Dönek, şunları kaydetti:

"Fiyatlar yine de pahallı. Hamsi fırtınadan önce 25, 30 lirayı buldu, şu an fırtınadan dolayı da yok. Mezgit 20, istavrit 15, barbun 25, çinekop 30, havuz balıkları olan levrek 35 çupra 35 ve somon da 25 lira. Hava şartlarında yaşanan olumsuzluktan önce deniz balıklarındaki fiyatlar biraz daha uygundu. İki gündür etkili olan fırtına ve olumsuz hava nedeniyle hamsi tezgahlara gelmedi ama havaların düzelmesiyle tezgahlarda tekrar yerini alacaktır."

Balıkçılardan Aziz Ceylan ise mezgit fiyatının 15 ile 20 lira arasında seyrettiğini belirterek, "Hava şartlarının uygun olduğu zamanlarda 10 lira civarında oluyor. İstavrit balığı 7-8 liraya satılırken, şimdi 15 liraya kadar çıktı. 7-8 liraya satacak olduğumuz balığı 15 liraya satıyoruz. Hamsi şu anda yok. Dün olan hamsi de 20 liraydı." şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 15:12
  1. Balık
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