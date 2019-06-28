Karadeniz’deki gazeteciler Bayburt’ta buluştu

Karadeniz Gazeteciler Federasyonu (KGF) 3. Olağan Genel Kurulu ve 8. Başkanlar Konseyi için 50’ye yakın gazeteci Bayburt’ta bir araya geldi.

Karadeniz Gazeteciler Federasyonu Başkanı Erdoğan Erişen, Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yaşar Yıldız, Karadeniz illeri cemiyet başkanları ve delegelerden oluşan heyet ilk ziyareti Bayburt protokolüne yaptı.

KGF heyeti; Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ve Bayburt Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hanefi Bayraktar’a birer ziyaret gerçekleştirdi.

Vali Ali Hamza Pehlivan’ın makamında gerçekleşen ziyarette Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yaşar Yıldız misafirleri Bayburt’a ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

KGF Başkanı Erdoğan Erişen ise ev sahipliğinden dolayı Bayburt Gazeteciler Cemiyeti’ne teşekkür ettiği konuşmasında, federasyon hakkında bilgiler verdi. Yakın zamanda hayatını kaybeden gazeteci Abdulkadir Nişancı’yı rahmetle anan Erişen, Nişancı’nın arama çalışmalarındaki göstermiş olduğu duyarlılıktan dolayı Vali Pehlivan’a teşekkür etti.

Bayburt Gazeteciler Cemiyeti’nin yeni binasının oluşturulmasında vermiş olduğu destekten dolayı da Vali Pehlivan’a teşekkür eden Erişen, ”Bayburt’u ve sizleri seviyoruz, çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

Vali Pehlivan: “Bayburt genç bir ilimiz fakat Anadolu’nun kadim yerleşim yerlerinden birisi”

Vali Pehlivan da misafirleri Bayburt’ta ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek başladığı konuşmasında, Bayburt’tan bahsetti. Pehlivan, “Bayburt genç bir ilimiz fakat Anadolu’nun kadim yerleşim yerlerinden birisi. Böyle bir ilde olmak ve görev yapmak mutluluk ve onur kaynağı. Burada göreve başladığım günden bu yana basınla iç içeyiz. Basın mensupları her zaman yanımızda oldular. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Abdulkadir Nişancı kardeşimizi bir kez daha rahmetle anıyorum. Hepinize görevlerinizde başarılar diliyorum” dedi.

Vali Pehlivan konuşmasının devamında ilde devam eden yatırımlar ve ekonomik durum hakkında bilgiler verdi.

Başkan Pekmezci: “Bayburt ‘tarih ve kültür şehri’ imajına yakışır bir şehir”

KGF heyeti daha sonra Belediye Başkanı Hükmü Pekmezi’yi makamında ziyaret etti. Bayburt Gazeteciler Cemiyeti’nin de kurucu üyesi olan ve Bayburt basın tarihinde izleri bulunan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ise heyeti Bayburt’ta ağırlamaktan memnuniyetini bildirerek, “Karadeniz gazetecilerini makamımızda ağırlamaktan onur duyduğumu belirteyim. Yıllarca bu camianın içinde oldum, çeşitli görevler yaptım. Bayburt halkı işle yıllardan bu yana aynı topraklarda yaşamanın da avantajıyla sıcak diyaloğumuzu koruduk. Bayburt bir tarih ve kültür şehri. Bu imajına da yakışır bir şehir. Bu şehre layık olmak adına çalışmalarımız olacak. İnşallah başarırız diye düşünüyorum” dedi.

Bayburt’un bin yılları aşkın yaşayan değerleri hakkında tarihi bilgiler veren Pekmezci, Bayburt’un bağrını açtığı medeniyetlere ve özellikle Türk tarihinin önemli devletlerine çok eski bir yurt olduğunu kaydetti.

Akkoyunlular, Otlukbeli savaşları ve sancakbeyliği dönemlerine kadar uzanan, yakın tarihte Bayburt’un yaşadığı acıları çeşitli hikayeler ve şiirlerle anlatan Pekmezci, “Bunları anlatıyorum ki Bayburt’u gezerken bu Türk yurdunun geçirdiği evreleri bilerek ve hissederek bu şehri gezesiniz” dedi.

Bayburt’un 21 Haziran 1989 yılında il olduğuna vurgu yaparak, göç sorununun halen sürdüğünü dile getiren Pekmezci, belediye olarak göç sorununu bitirecek projelere imza atacaklarını belirtti.

KGF Başkanı Erdoğan Erişen de Başkan Pekmezci’ye Bayburt’ta yaptıkları hizmetlerden ve Bayburt Gazeteciler Cemiyeti’ne verdiği deatklerden ötürü teşekkür etti.

Başkan Pekmezci, gazetecilere Bayburt’u tanıtan kitaplar ve Bayburt Türküleri albümü hediye etti.

Bayburt Üniversitesi ziyaretinde Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hanefi Bayraktar tarafından karşılanan heyete üniversite hakkında bilgiler verildi.

Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yaşar Yıldız’ın üniversitede yaşanan süreç hakkında bilgiler verdiği, KGF Başkanı Erişen’in ise federasyon çalışmalarını anlattığı buluşmada, Prof. Dr. Hanefi Bayraktar da Bayburt Üniversitesi’nden bahsetti.

Prof. Bayraktar: “Türkiye’de YÖK’ten beklediği puanın üzerinde puan alan ilk üniversite olduk”

2008 yılında kurulan Bayburt Üniversitesi’nin 8 fakülte, 3 meslek yüksek okulu, 1 yüksek okul, onlarca araştırma merkezi, 12 bin 500 öğrenci, 400’ün üzerinde akademik, 400’ün üzerinde ise idari personelle yaklaşık 180 bin kapalı alanı olan bir üniversite olarak eğitim-öğretimi sürdürdüklerini kaydetti.

Geçen hafta yapılan YÖK değerlendirmesinden bahseden Bayraktar, “Türkiye’de ilk kez kendi gözüyle baktığı kalitenin üzerinde puan alan ilk üniversite olduk. Burada 2008’den beri misyon odaklı çalışmalar yapıyor. Organik tarımı misyon edindik. Bu bölge Türkiye ortalamasında 28 kat daha temiz bir toprağa sahip. Tertemiz bir coğrafya. Bu misyonu üstlenerek işletmecilik kurduk. Değişik bölümler aktive ettik. Bu bölümleri ayakta tutmakta zorlansak da bu misyonu sürdürüyoruz. Yazılımda da oyun yazarlığı misyonunu ayak tuttuk” dedi.

Prof. Bayraktar, böyle bir üniversitede çalışmaktan duyduğu mutluluğu da dile getirerek, Karadeniz Bölgesi’nin gazetecilerini Bayburt’ta ağırlamaktan da mutluluk duyduğunu kaydetti.