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Karadeniz'deki gazeteciler Bayburt'ta buluştu

28 Haziran 2019 Cuma 19:18
Karadeniz'deki gazeteciler Bayburt'ta buluştu

BAYBURT (AA) - Karadeniz Gazeteciler Federasyonu (KGF) 3. Olağan Genel Kurulu ve 8. Başkanlar Konseyi için 50'ye yakın gazeteci Bayburt'ta bir araya geldi.

KGF Başkanı Erdoğan Erişen, Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yaşar Yıldız, diğer Karadeniz illerindeki gazeteciler derneği başkanları ve delegelerden oluşan heyet, Baybut Valiliği, Bayburt Belediyesi ve Bayburt Üniversitesini ziyaret etti.

Vali Pehlivan, heyet tarafından kendisine gerçekleştirilen ziyarette yaptığı konuşmada, Bayburt'un Anadolu'nun kadim yerleşim yerlerinden biri olduğunu söyledi.

Böyle bir ilde olmanın ve görev yapmanın mutluluk ve onur kaynağı olduğunu belirten Pehlivan, "Burada göreve başladığım günden bu yana basınla iç içeyiz. Basın mensupları her zaman yanımızda oldular. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Abdulkadir Nişancı kardeşimizi bir kez daha rahmetle anıyorum. Hepinize görevlerinizde başarılar diliyorum." dedi.

KGF Başkanı Erdoğan Erişen ise Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken uçuruma düşen ve 14 gün sonra cesedi bulunan AA muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı rahmetle andı, Nişancı'yı arama çalışmalarında gösterdiği duyarlılıktan dolayı Vali Pehlivan'a teşekkür etti.

KGF heyeti daha sonra Bayburt Belediye Başkanı ve aynı zamanda Bayburt Gazeteciler Cemiyeti'nin de kurucu üyesi olan Hükmü Pekmezci'yi makamında ziyaret etti.

Pekmezci, heyeti Bayburt'ta ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Yıllarca bu camianın içinde oldum, çeşitli görevler yaptım. Bayburt halkı ile yıllardan bu yana aynı topraklarda yaşamamın da avantajıyla sıcak diyaloğumuzu koruduk. Bayburt bir tarih ve kültür şehri. Bu imajına da yakışır bir şehir. Bu şehre layık olmak adına çalışmalarımız olacak. İnşallah başarırız diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.

KGF Başkanı Erdoğan Erişen de Başkan Pekmezci'ye Bayburt'ta yaptıkları hizmetlerden ve Bayburt Gazeteciler Cemiyetine verdiği destek dolayısıyla teşekkür etti.

Bayburt Üniversitesini de ziyaret eden heyet, Bayburt Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hanefi Bayraktar ile görüştü.

Öte yandan heyet, program kapsamında yarın hayatını kaybeden AA muhabiri Abdulkadir Nişancı'nın Söğütlü köyündeki kabrini ve ailesini ziyaret edecek.


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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 19:18
  1. Bayburt
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