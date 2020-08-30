Karadeniz’deki doğalgaz bağımsızlığın bir ürünüdür

Karadeniz’de doğalgaz bulmak sıradan bir iş değildir. Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne kadar Karadeniz de ve içindeki gazda yerinde duruyordu. Neden bugüne kadar çıkarılmadı. Bu soruya gerçek cevap verecek olanlar da var, yine bugünkü gibi dolambaçlı konuşacak olanlar da vardır. Bu hep olacaktır. Hz. Adem’in çocukları Habil’le, Kabil gibi, bugün Karadeniz’de araştırma yapılarak bulunan 320 milyar metreküp Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlık ve özgürlüğün bir simgesidir. Bugüne kadar daha doğrusu eski Türkiye’de bırak doğalgaz aramasını ABD ve üst aklın dışında bir çivi çakmak bile mümkün değildi. Abartmıyorum gerçeği söylüyorum. Söylediğimi ispatlama babında şahit olduğum bir hatırayı sizinle paylaşmak isterim. Tarihi tam kesin olmamakla beraber 1986 tarihinde sınavlar için Adana’ya gitmiştim. Kardeşimle bir arkadaşına misafir oldum. Arkadaşı Adana Balcalı Üniversitesinde okuyordu, kardeşim de dershaneye gidiyordu. Ben birkaç gün önce gittiğimden dolayı üniversiteyi gezme fırsatını buldum. Gezerken kampusun park alanında daha önce görmediğim yarım bir otobüs gözüme ilişti. Bu ne kadar güzel ve değişik bir araba değil mi? Diye öğrenciye sordum. O da abi bunun hikayesi çok uzun, deyince bana merak oldu. Hikayesini anlatmasını istedim, o da anlatmaya başladı. “Abi bir hocamız bir hastalığa ilaç bulmuş ve deneylerle bunu test etmiş ve testi olumlu sonuç vermişti.

Bu da tüm bu çalışmalarını o günkü Sağlık Bakanlığına sunmuş, Sağlık Bakanlığımız da yetkilerinin olmadığını söyleyerek, ilacı dikkate almadan hocayı yol vermişler. Hocamız da insanlığa hem faydası olsun ve hem de tüm bu çalışmaları boşuna gitmesin diye Almanya’ya gitmiş ilgili mercilere iletmiş, orada da yaptığı tespitten sonra ilacın patentini alarak hocaya para ve bu otobüsü hediye etmişlerdi. Hoca’da bu otobüsü Üniversiteye bağışlamıştı. Ben bu hikâyeyi dinleyince hem sevindim hem de üzüldüm. Sevinmem hocanın göstermiş olduğu başarıdır. Üzülmem o başarıyı takdir edecek muktedir bir iktidarın olmayışıydı. Düne kadar tarım ürünlerine kota konuluyordu. Neden? Biliyor musunuz! Çünkü üst akıl bize rolü böyle biçmiştir. Rolümüz “Tüketici ve bağımlı bir ülke” rol buydu. Devamını yazarsak köşe yazısı değil de bir kitap ortaya çıkar. Ülkenin bu durumu neye benziyor biliyor musunuz! Bir kamu kuruluşunda üretken ve ehil olmayan bir yöneticinin emrinde çalışan personelin durumuna benzer. O personellere kurumun başarılı olması için inisiyatif ve sorumluluk verilmediği için verilen emir yerine getiriliyordu. Bu şekilde alışılmış bir siyaset arenasıyla bugünkü cesur, üretken bir liderin önderliğinden yapılan çalışmalar, eskiye alışmış olanlara anlamsız ve faydasız geliyor.

Bunun örneği düne kadar, karayollarında yapılan çalışmalara “Ne gerek var bu çift yollara”, Sağlıkta yapılan altyapı çalışmalarına ve şehir Hastanelerine de “Bu kadar devasa hastanelere ne gerek var” diyorlardı. Düne kadar Suriye’de Libya’da, Akdeniz’de ne işimiz var diyorlardı. Aslında empati yapılırsa onları haklı görmek lazımdır. Neden? Çünkü ülkenin bağımsız ve özgür olma yolundaki inisiyatif kullanma ve onu yönetme olayında çok uzaktadırlar. Eğer söylediklerim doğru değilse, mavi vatanımıza sahip çıkmak ve orada kendi inisiyatifiyle hiçbir ülkenin söylemlerini dikkate almadan kendi ülkesinin ve milletin menfaatini dikkate alarak yapılan yoğun çalışma neticesinde doğalgaza kavuşmak ve onu kullanabilecek iradeye alkışlamak ve saygı duymak gerekirdi. Bu bir bağımsızlık ve özgürlüğün savunma sanayinden sonra enerji yatırımından atılan ikinci büyük adımdır. Bunu görmemek hafife almak, bağımsızlığı ve özgürlüğü anlamamak ve hafife almaktır.