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Karadeniz'de yunus sayımı yapıldı

Havadan yapılan sayımda bin 750 yunus ve mutur gözlemi raporlandı

24 Temmuz 2019 Çarşamba 14:56
Karadeniz'de yunus sayımı yapıldı

İSTANBUL (AA) - Karadeniz genelinde uçakla yunus sayımı ve gürültü kirliliği araştırması yapıldı.

Türk Deniz Araştırmalar Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, Karadeniz yunusları üzerine en kapsamlı hava saptaması sona erdi.

Avrupa Birliği'nin finans desteği verdiği kısa adı "CeNoBS" olan "İyi Çevresel Duruma Ulaşmak için Setase ve Gürültü İzleme Sistemi Kurarak Deniz Strateji Çerçeve Yönetmeliğinin Uygulanmasını Destekleme Projesi"nde geçen yıl Akdeniz'de yapılan araştırmadan sonra Karadeniz'deki yunuslar ile ilgili havadan sayım yapıldı.

Yunus popülasyonu ve dağılımının yanı sıra Karadeniz'deki gürültü kirliliğinin de araştırıldığı projede Türkiye'nin yanı sıra Ukrayna, Romanya, Bulgaristan ve Gürcistan'dan 8 bilim insanı iki ayrı takıma ayrılarak, uçakla üç hafta boyunca 12 bin kilometreden fazla uçuş gerçekleştirip yunuslar hakkında veri topladı.

Çalışmada, İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Ayaka Amaha Öztürk'ün koordinatörlüğündeki Türkiye ekibinde, Doç. Dr. Ayhan Dede, Doç. Dr. Arda M. Tonay ve Tarım ve Orman Bakanlığı Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü'nden Veteriner Hekim Dr. Erdem Danyer yer aldı.

- Ön sonuçlar

İlk verilere göre, 19 günde taranan alanda bin 750'den fazla yunus ve mutur gözlemi kaydedildi. Gözlemler en az 1, en fazla 50 bireyden oluştu. Tür bazında afalinalar sadece 121 kez gözlenerek, diğer iki türe (mutur ve tırtak) kıyasla çok az sayıda kaydedildi.

Toplam 3 bin 898 kayıt ve 41 insan aktivitesi (balıkçılık, ulaşım vb.) gözlenen saha çalışması, Türkiye’de iki ekibin görevi tamamlamak için bir araya geldiği Zonguldak Çaycuma Havalimanı'nda sona erdi.


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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 14:56
  1. Karadeniz
  2. sayım
  3. Türk Deniz Araştırmaları Vakfı
  4. Yunus

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