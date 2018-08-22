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Karadeniz'de teröristlerle sıcak temas! Çatışma çıktı

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde güvenlik güçleri ile 'PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 2 terörist etkisiz hale getirildi

22 Ağustos 2018 Çarşamba 08:44
Karadeniz'de teröristlerle sıcak temas! Çatışma çıktı

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü mensupları arasında çatışma çıktı.

ÇATIŞMA ÇIKTI

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ilçenin Yeşilköy kırsalında terörle mücadele kapsamında arama tarama faaliyetlerini sürdüren güvenlik güçleri, bir grup terörist ile sıcak temas sağladı. Çıkan çatışmada ilk bilgilere göre 2 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin kimlik tespit çalışmaları devam ediyor.

HAVADAN KARARDAN OPERASYON

AA'nın haberine göre güvenlik güçleri bölgedeki operasyonlarını havadan ve karadan sürdürüyor.

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2018 Çarşamba 08:44
  1. Gümüşhane
  2. terörist
  3. çatışma
  4. kürtün

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