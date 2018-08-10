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Sel Ordu'dan sonra Rize'yi yine vurdu!

Rize'de şiddetli yağışın neden olduğu heyelan nedeniyle Ardeşen-Çamlıhemşin karayolu ulaşıma kapandı, bazı ev ve işyerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı, 2 ev tedbir amacıyla boşaltıldı. Yolun ulaşıma kapanması nedeniyle Ayder Yaylası'na gezmeye giden yüzlerce kişi araçları ile ilçe merkezinde yolun trafiğe açılmasını bekledi.

10 Ağustos 2018 Cuma 07:45
Sel Ordu'dan sonra Rize'yi yine vurdu!

Rize'de dün akşam sağanağın ardından yaşanan heyelanlar ve derelerin taşıdığı rusubat, Ardeşen-Çamlıhemşin yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu. Sabah saat 07:00 sıralarında karayolunda ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.

AYDER'DE MAHSUR KALANLAR OLDU

Yolun ulaşıma kapalı olduğu saatlerde Ayder Yaylası'na gezmeye giden yüzlerce kişi ilçe merkezinde araçları ile yolun trafiğe açılmasını bekledi. Yolun trafiğe kapanması yüzünden mahsur kalan turistler ise dönüşe geçti. 

Jandarma ekiplerinin önlem alarak araç geçişlerine tamamen kapattığı bölgede, karayolları görevlileri yolu yeniden trafiğe açmak için çalışma başlattı.

Heyelan ve su baskınları nedeniyle bölgedeki bazı turizm tesislerinde de hasarlar meydana geldi.

FINDIKLI, ARDEŞEN, PAZAR İLÇELERİ YAĞIŞTAN ETKİLENDİ

Şiddetli yağış Fındıklı, Ardeşen ve Pazar ilçelerinde de yaşamı olumsuz etkiledi.

Ardeşen ilçesi Serindere köyünde heyelan sonucu bazı evlerin zemin ve bodrum katları sular altında kaldı, köyde 2 evde heyelan riskine karşı tedbir amacıyla boşaltıldı. Bölgede 15 köy yolu da heyelan sonucu ulaşıma kapandı. Yağış yüzünden bazı köy yollarında ulaşım sağlanamıyor.

''ÇOK ŞİDDETLİ BİR YAĞIŞ YAŞADIK''

Ardeşen'e bağlı Akkaya köyünde ise 6 ev ile caminin alt katını su bastı. Söz konusu evlerde yaşayan vatandaşlar tahliye edildi. Biri hamile, ikisi yaşlı üç kadın son anda evlerinden çıkarılarak mahsur kalmaktan kurtarıldı. Akkaya Köyü Muhtarı Özcan Galipoğlu, çok şiddetli bir yağış yaşadıklarını söyledi. 

Köyün durumunu bildikleri için anında müdahale ettiklerini belirten Galipoğlu, "Hamile bir bayanı Çamlıhemşin 112 Acil Servis ekiplerinin yardımıyla çıkardık. İki yaşlı bayanı ise kendi imkanlarımızla başka bir eve götürerek misafir ettik." dedi.

Evini su basan Yunus Durmaz da üçüncü kez aynı olayla karşılaştığını dile getirdi.  Evde 90 yaşındaki annesi dahil 5 kişi olduklarını ve çok korktuklarını anlatan Durmaz, annesi yaşlı olduğu için tahliye sırasında zorlandıklarını ifade etti.

Sel ve heyelan sonucu riskli bölgelerde mahsur kalanlar jandarma, AFAD ve AKUT ekiplerinden yardım istedi. Pazar ilçesi Irmak köyünde heyelanda mahsur kalan 2 kişi 2 saat sonra kendi imkanları ile kurtuldu. Ardeşen ilçesinde mahsur kalanlar da AKUT ekiplerinin yardımıyla kurtarılarak güvenli bölgeye tahliye edildi.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2018 Cuma 07:45
  1. Rize
  2. rize
  3. sel
  4. sağanak yağış

YORUM YAZ

  • dadodado1 sa önce
    allahın sopası yok.böyle vurur.
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