Karadeniz’de "Sea Breeze 2019" tatbikatı Ukrayna’nın Odessa limanından başlayan askeri tatbikata, Ukrayna, ABD, Gürcistan ve Moldova katılıyor- Yaklaşık 30 savaş gemisi, 24 uçak ve 3 binden fazla askerin katılması beklenen tatbikatta, Tuna Nehri'nden Karadeniz'e çıkacak sivil gemilerin düşmana karşı korunması senaryosu uygulanıyor

KİEV (AA) - Ukrayna’nın ev sahipliğinde Odessa kentinde "Sea Breeze-2019" askeri tatbikatı başladı.

Ukrayna Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'nın Odessa kentinde "Sea Breeze-2019" adlı askeri tatbikatın resmi törenle başladığı belirtildi. Ukrayna, ABD, Gürcistan ve Moldova'nın katıldığı tatbikat, Ukrayna'nın Odessa, Nikaloyev ve Herson bölgelerinde yapılacak. Yaklaşık 30 savaş gemisi, 24 uçak ve 3 binden fazla askerin katılması beklenen tatbikatta, Tuna Nehri'nden Karadeniz'e çıkacak sivil gemilerin düşmana karşı korunması öngörülen senaryo uygulanıyor. Tatbikat, 14 Temmuz’a kadar sürecek.

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