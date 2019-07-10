Karadeniz'de rip akıntısına broşürlü uyarı

SAMSUN (AA) - Samsun'da, denizde yaşanan boğulma vakalarında en önemli neden olarak gösterilen rip akıntısına karşı, vatandaşları bilinçlendirmek için çalışmalar sürüyor.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, 2019 Güvenli Sahil Projesi kapsamında, yaz aylarında hareketlenen plajları ile dikkat çeken Atakum sahilinde vatandaşlara rip akıntısı, diğer adıyla "çeken akıntı"yla ilgili broşür dağıttı.

Dalgaların kıyıya gelip hızla geri çekilmesiyle oluşan çeken akıntıya karşı en önemli kuralın kıyıya doğru değil, sağa ve sola doğru kıyıya paralel yüzmek olduğu vurgulanan broşürde, rüzgarlı havalarda dalgalı denize girilmemesi, güvenlik için denize bırakılan şamandıraların geçilmemesi, yüzmek için önlem alınmış güvenli yerlerin tercih edilmesi uyarıları yer aldı.

Samsun'daki plajlardan yararlanan sığınmacı ve Arap turistler için de Arapça broşür hazırlanılarak dağıtıldı.

Karadeniz'de her yıl onlarca kişinin boğulmasına neden olan çeken akıntıya karşı, Samsun'daki plajlardan yararlanan sığınmacı ve Arap turistler için de Arapça broşür hazırlanarak dağıtıldı.