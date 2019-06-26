0553 313 94 23

Karadeniz’de PKK’ya bir darbe daha vuruldu

Terör örgütü PKK’ya karşı Doğu Karadeniz kırsalında 5 ilde Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde bin 700 askerin katılımı ile başlatılan operasyonda bir sığınak daha ele geçirildi.

26 Haziran 2019 Çarşamba 10:39
Karadeniz’de PKK’ya bir darbe daha vuruldu

Terör örgütü PKK’ya karşı Doğu Karadeniz kırsalında 5 ilde Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde bin 700 askerin katılımı ile başlatılan operasyonda bir sığınak daha ele geçirildi.


Mayıs ayında güvenlik güçlerine teslim olan ‘Kawa’ kod adlı terörist Behrüz Düdükkanlu’nun Yağlıdere ilçesi kırsalında gösterdiği sığınakta çok sayıda yaşam malzemesi, pil ve güneş enerji sistemi ele geçirildi. Son 2 ayda ise bölgede ele geçirilen sığınak, depo ve silahlık sayısı 21’e yükseldi. Terörist Düdükkanlu’nun bölgeye hakim olan ve örgütün sığınaklarını yapan, koordine eden kişi olduğu da ifadelerine yansıdı. Behrüz Düdükkanlu’nun teslim olmadan önce ‘Aras’ kod adlı Aras Aslan ile grup liderliği için çokça tartıştıklarını, bu yüzden çok fazla konuşmadıklarını söylediği ortaya çıktı.


Örgüt içinde bölgede en tecrübeli kişinin kendisi olduğunu ifade eden Düdükkanlu, “Benim örgütte tecrübeli olmam sebebiyle grup lideri olmam gerekiyordu. Ancak Aras benim kendisine söylediğim şeyleri yapmayarak aramızda tartışmalar yaşanmasına sebebiyet veriyordu. Bu yüzden fazla konuşmuyorduk. Ancak biz yine de kış üslenmesinden çıkınca bahar ayları ile birlikte Tunceli bölgesine gitmeye karar vermiştik. Geri dönüşümüzü de yaya olarak yapmaya karar vermiştik. Yolları belli bir noktaya kadar ben iyi bildiğim için ben götürecektim. Daha sonrasını ise Aras götürecekti. Ancak arazi hakimiyeti olmadığı için çok da fazla bilgi veremiyordu. Tunceli’ye gitmekte ısrarlıydı. Ben de arazide halen kar olduğunu, biraz daha beklememiz gerektiğini söylemiştim” dedi.



Bin 700 askerle Karadeniz koridor kuruldu


Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde başlatılan operasyonda Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Ordu ve Tokat illeri kırsalına adeta koridor kuruldu. Gece gündüz devam eden operasyonlar Özel Birlikler, komandolar ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri ile devam ediyor. Tunceli ve Erzincan bölgesinden Karadeniz kırsalına girmeye çalıştığı tespit edilen bir grubun ise operasyonlar sonucu Tunceli’ye geri döndüğü telsiz konuşmalarından ortaya çıktı. Örgüt mensuplarının‘Asker her yerde, dönüyoruz’ dedikleri ve geri dönüş için örgütün üst düzey yöneticilerine karşı direnerek geri gittikleri ortaya çıktı.


Bölgede operasyonlar sürerken, operasyonlara İnsanız Hava Araçları (İHA), iz takip, erzak ve bomba arama köpekleri de destek veriyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 10:39
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    THY seferlerine 737 MAX engeli
    1. THY seferlerine 737 MAX engeli
    2. Üzüm çekirdeği yağının kullanım alanları
    3. Gediz’de ’Halı saha futbol turnuvası’..
    4. Edirne’deki feci kazada yaralanan 7..
    5. Siirt’te terör örgütü mensuplarınca..
    6. Omurga sağlığına dikkat
    7. Kaymakam ve ailesi öldürülen..
    8. Gediz Belediyesi’den ’Temiz çevre’..
    9. Alev alan otomobildeki engellinin..
    10. Yollar açılacak ekonomi şahlanacak
    11. Başkan Demir: “İyi günde de kötü günde..
    12. Türk-İş, Haziran açlık ve yoksulluk..
    13. Avrupa şampiyonluğu için kırık..
    14. Mezopotamya'nın en eski buğday..
    15. Herkesin burnu kendi yüzüne özeldir
    16. Hırsıza ilginç çağrı: “Battaniyeyi..
    17. Şili Devlet Başkanının Mescid-i Aksa..
    18. Karadeniz Teknik Üniversitesi öğretim..
    19. (özel) Onlar karasal iklimin gönüllü..
    20. Avrupa borsaları
    21. Gemlik kaymakamının oğlu öldürüldü
    22. 1915 Çanakkale Köprüsü ivme katacak
    23. Bahçeli'den önemli açıklamalar
    24. BAİB e-ihracat paneli düzenliyor
    25. Sinop Kalesi için proje hazırlanıyor
    26. Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 5..
    27. Akdeniz Üniversitesinin ilk Çinli mezunu
    28. Ümit Şamiloğlu finali Tokyo 2020'de..
    29. Mamak’ta eserler görücüye çıktı
    30. Sıcak havalara serin çözümler Koçtaş'ta
    Şamil Tayyar'dan flaş çıkış: Krizden çıkmak için tarihi fırsat
    Şamil Tayyar'dan flaş çıkış: Krizden çıkmak için tarihi fırsat
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil
    Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı

    Günün Karikatürü

    26 Haziran 2019
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi