Karadeniz’de mahsur kalan 4 üniversite öğrencisi kurtarıldı Sinop’ta deniz bisikleti ile açıldıkları Karadeniz’de mahsur kalan 4 üniversite öğrencisi, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sinop’ta deniz bisikleti ile açıldıkları Karadeniz’de mahsur kalan 4 üniversite öğrencisi, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sinop’ta saat 16.00 sıralarında Mobil plajından deniz bisikleti ile denize açılan ve bir süre sonra rüzgarın etkisiyle sürüklenmeye başlayan üniversite öğrencisi 4 genç kız, güvenlik güçlerinden yardım istedi. İhbar üzerine sahil güvenlik ekipleri harekete geçti. Yaklaşık 45 dakikalık operasyonla kurtarılan dört kız, kıyıya getirildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.