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Karadeniz’de karavan turizmi gelişiyor

Kısa süre önce Türkiye’nin değişik noktalarından gelen vosvos tutkunlarını ağırlayan Ordu, şimdi de karavan tutkunlarını konuk ediyor.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 15:43
Karadeniz’de karavan turizmi gelişiyor

Kısa süre önce Türkiye’nin değişik noktalarından gelen vosvos tutkunlarını ağırlayan Ordu, şimdi de karavan tutkunlarını konuk ediyor.


Turizmde çıtayı her geçen gün artıran Ordu’da Büyükşehir Belediyesi’nin öncülük ederek desteklediği karavan turizmi Karadeniz’i keşfediyor. Bu kapsamında Ordu’ya gelen ve Ordu Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan karavanlar, gövde gösterisi yaptı. Burada düzenlenen törende konuşan Bir Tutkudur Karavan Derneği Başkanı Hayriye Yıldız, Karadeniz’de karavan turizminin gelişmesi için çalıştıklarını söyledi. Yıldız, “Karadeniz’de karavan turizminin gelişmesi ve kamping açılması gerektiğini vurgulamak için yollardayız. Ünye’deki 4 günlük kampımızın ardından Ordu’dayız. Bizleri burada ağırlayan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler olmak üzere emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum. Bundan sonra her zaman Karadeniz’de buluşalım” dedi.


Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Adem Atik, Ordu’nun turizm ve kültürel anlamda gelişmesine yönelik her türlü imkânı sunacaklarını da ifade etti.


Başkan Vekili Atik, “Karavan bir yaşam tarzıdır. Aramızda dostluk, kardeşlik bağı olduğunu sizleri burada ağırladığımızda hissedip görmüş olduk. Herkesin bir yaşam şekli vardır. Karavanda sizin için bir yaşam şekli olmuştur. Çınarsuyu’nda bundan sonraki süreçte karavan turizmi gibi birçok organizasyonlara ev sahipliği yapmak istiyoruz. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu’muzun turizm ve kültürel anlamda gelişmesine yönelik her türlü imkânı sizlere sunmak için gerekli talimatları vermiştir. Bizler Ordu’yu sizlerin vasıtasıyla Türkiye’de ve Avrupa’da tanıtmak istiyoruz. Buraya herkesin gelebileceği, konaklayabileceği mavinin ve yeşilin bir arada olduğu şehrimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Eksiklerimizi, yapmamız gerekenleri bir kez daha tespit edip yerinde gördük. Seneye sizi ağırladığımızda daha iyi şartlarda burada ağırlamaktan dolayı mutluluk duyacağız” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 15:43
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