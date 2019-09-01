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Karadeniz'de "istavrit" bereketi

Denizlerde av yasağının sona ermesiyle "vira bismillah" diyerek denize açılan Samsun'daki balıkçılar kasa kasa istavrit avladı

01 Eylül 2019 Pazar 05:47
Karadeniz'de "istavrit" bereketi

SAMSUN (AA) - Denizlerde av yasağının sona ermesiyle Samsun'daki balıkçılar, "vira bismillah" diyerek denize açıldı.

Canik ve Dereköy'deki balıkçı barınaklarından hareket eden gırgır tekneleri, av yasağının sona ermesiyle denize ağlarını bıraktı.

Gece saat 04.00 civarlarında "vira bismillah" diyerek ağlarını toplayan balıkçılar kasa kasa istavrit avladı.

Canik Balıkçı Barınağı'ndan denize çıkan "Cemal Kaptan" adlı gırgır teknesinde ilk ağdan 120 kasa istavrit çıktı.

Kentte yaklaşık 30 yıldır balıkçılık yapan Halil Tural, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezonun kazasız ve bereketli geçmesini temenni etti.

Sezonun ilk gününde istavrit avladıklarını belirten Tural, "Vira bismillah diyerek ağlarımızı attık. İlk ağı bir saat sonra çektik. 120 kasa istavrit aldık. Bereketli olsun. İlk ağdan bol balık geldi." diye konuştu.

Balıkları kasalara koyup kıyıdaki kamyona yükleyen balıkçılar, yeniden ağ atmak için denize açıldı.

Kentte Alaçam, Dereköy, Canik, Yakakent ve Terme limanlarında 630 teknenin olduğu belirtildi.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 05:47
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