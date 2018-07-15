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Karadeniz'de hortum! Vatandaşlar merakla izledi

Karadeniz'de Rize açıklarında meydana gelen hortum, vatandaşlarca merakla izlendi.

15 Temmuz 2018 Pazar 14:16
Karadeniz'de hortum! Vatandaşlar merakla izledi

Karadeniz'de Rize açıklarında hortum meydana geldi.

Sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağışın sona ermesinin ardından, il merkezi sahilinden yaklaşık 50 metre açıkta oluşan hortum, çevredeki vatandaşlar tarafından merakla izlendi.

Denizde yaklaşık 5 dakika boyunca etkisini sürdüren hortum, bazı vatandaşlarda endişe yaratırken kimileri cep telefonuyla hortumu kaydetti.

 

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2018 Pazar 14:16
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