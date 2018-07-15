Karadeniz'de hortum! Vatandaşlar merakla izledi
Karadeniz'de Rize açıklarında meydana gelen hortum, vatandaşlarca merakla izlendi.15 Temmuz 2018 Pazar 14:16
Karadeniz'de Rize açıklarında hortum meydana geldi.
Sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağışın sona ermesinin ardından, il merkezi sahilinden yaklaşık 50 metre açıkta oluşan hortum, çevredeki vatandaşlar tarafından merakla izlendi.
Denizde yaklaşık 5 dakika boyunca etkisini sürdüren hortum, bazı vatandaşlarda endişe yaratırken kimileri cep telefonuyla hortumu kaydetti.
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