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Karadeniz'de gerilim! İngiliz savaş uçakları havalandı

Romanya'da bulunan NATO üssünden havalanan iki İngiliz Typhoon savaş uçağı, Rus Su-30 Flanker jetlerini engelledi.

22 Ağustos 2018 Çarşamba 15:52
Karadeniz'de gerilim! İngiliz savaş uçakları havalandı

Romanya'daki NATO üssünden havalanan iki İngiliz Typhoon savaş uçağı, iki Rus jetini gökyüzünde durdurdu.

İngiltere, Karadeniz'deki NATO hava sahasının yakınında Rus Su-30 Flanker jetlerinin engellendiğini açıkladı.

 İngiliz Typhoon savaş uçakları, geçen ay da Karadeniz üstünde Rus jetlerinin önünü kesmişti.

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2018 Çarşamba 15:52
  1. Romanya
  2. nato
  3. Karadeniz

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