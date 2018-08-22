Karadeniz'de gerilim! İngiliz savaş uçakları havalandı
Romanya'da bulunan NATO üssünden havalanan iki İngiliz Typhoon savaş uçağı, Rus Su-30 Flanker jetlerini engelledi.22 Ağustos 2018 Çarşamba 15:52
Romanya'daki NATO üssünden havalanan iki İngiliz Typhoon savaş uçağı, iki Rus jetini gökyüzünde durdurdu.
İngiltere, Karadeniz'deki NATO hava sahasının yakınında Rus Su-30 Flanker jetlerinin engellendiğini açıkladı.
İngiliz Typhoon savaş uçakları, geçen ay da Karadeniz üstünde Rus jetlerinin önünü kesmişti.
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