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Rusya, Azak Denizi'ne geçişi kapattı!

Rusya, Ukrayna ile arasında ve Karadeniz'in kuzeyinde bulunan Azak Denizi'ne geçişleri kapattığını duyurdu.

25 Kasım 2018 Pazar 16:26
Rusya, Azak Denizi'ne geçişi kapattı!

Rusya, Ukrayna ile yaşadığı sorunlar nedeniyle Karadeniz'den Azak Denizi'ne geçişi kapattığını duyurdu.

"Karar güvenlik gerekçesiyle alındı"

Kırım Limanları Genel Müdürü Aleksey Volkov, Karadeniz ile Azak Denizi'ni birbirine bağlayan Kerç boğazının bugün sivil gemilere kapatıldığını söyledi. Volkov, "Kerç boğazından geçişler, sivil gemiler için kapatıldı" diye konuştu. Rus yetkili, boğazı sivil gemilere kapatma kararının güvenlik gerekçesiyle alındığını da sözlerine ekledi.

Daha önce Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna Donanması'na ait 3 geminin Rusya'nın sınır çizgisini geçip tehlikeli manevralar yaparak Rus yetkililerin yasal taleplerine uymaksızın Kerç boğazı istikametinde ilerlediğini bildirmişti.

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 16:26
  1. rusya
  2. ukrayna
  3. azak denizi
  4. Kırım Limanları Genel Müdürü Aleksey Volkov
  5. Karadeniz
  6. Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB)
  7. Ukrayna Donanması
  8. Kerç boğazı

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