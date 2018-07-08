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Karadeniz'de dev tatbikat! 17 ülke katılacak

Karadeniz'de Ukrayna'nın ev sahipliğinde yapılacak olan Sea Breeze-18 Tatbikatıyla, 17 ülkenin deniz kuvvetleri bir araya gelecek.

08 Temmuz 2018 Pazar 17:02
Karadeniz'de dev tatbikat! 17 ülke katılacak

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Sea Breeze-18 Tatbikatı, Ukrayna'nın ev sahipliğinde yarın başlayacak.

Odessa Limanı'na istinaden Karadeniz'de yapılacak tatbikat 17 Temmuz'a kadar sürecek. Barışı destekleme harekatı ve deniz güvenliği konularında tatbikata katılan ülkelerin deniz unsurları arasında iş birliğini ve birlikte çalışabilirliğini geliştirmeyi amaçlayan tatbikata Deniz Kuvvetleri Komutanlığından TCG Yavuz fırkateyni, TCG Yıldıray denizaltısı, Çok Uluslu Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi (MARSEC COE) Mobil Eğitim Timi ve 3 karargah subayı katılacak.

Tatbikata Türkiye'nin yanı sıra ABD, Bulgaristan, Kanada, Gürcistan, Litvanya, Moldova, Norveç, Polonya, Romanya, İngiltere, İsveç, İtalya, Danimarka, Estonya, Ukrayna ve Yunanistan katılacak.

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2018 Pazar 17:02
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