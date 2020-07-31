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Dünya

Karadeniz'de büyük krizin patlamasına ramak kaldı! SU-57'ler havalandı

Rusya ile ABD arasında Karadeniz'de yaşanan gerilim devam ediyor. Bugün öğle saatlerinde yaşanan olayda, Karadeniz hava sahasında gözetleme yapan

Yeniakit Publisher
2020-07-31 21:01:00 -
Karadeniz'de büyük krizin patlamasına ramak kaldı! SU-57'ler havalandı

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz hava sahasında seyreden ABD Donanmasına ait EP-3E keşif uçağını önlemek üzere bir Su-27 avcı uçağının havalandırıldığını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz hava sahasında seyreden ABD Donanmasına ait EP-3E keşif uçağını önlemek üzere Rusya Güney Askeri Bölgesi hava savunma birliklerine ait bir Su-27 avcı uçağının havalandırıldığını belirtti.

Bakanlığa bağlı Rusya Ulusal Savunma Yönetim Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre ‘Rusya’ya ait hava savunma birlikleri, 31 Temmuz 2020’de Karadeniz’in tarafsız hava sahasında Rusya sınırlarına doğru ilerleyen bir hava hedefi tespit etti.’

“Hedefe önleme yapmak üzere Rusya Güney Askeri Bölgesi hava savunma birliklerine ait nöbetçi Su-27 avcı uçağı havalandırıldı. Rus avcı uçağının mürettebatı, hava hedefine güvenli bir mesafeye yaklaştı ve onu ABD Donanmasına ait EP-3E keşif uçağı olarak tanımladı” denilen açıklamada, şöyle devam edildi:

“Amerikan keşif uçağının Rusya devlet sınırından dönüş yapmasının ardından Rus avcı uçağı, bulunduğu üsse olaysız bir şekilde geri döndü. Rus Su-27 uçağının tüm uçuşu uluslararası hava sahası kullanım kurallarına titizlikle uyularak gerçekleşti. Amerikan keşif uçağı tarafından Rusya Federasyonu devlet sınırının ihlaline izin verilmedi.”

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