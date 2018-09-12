Karadeniz’de bir terörist etkisiz hale getirildi
Karadeniz’de güvenlik güçlerinin bölücü PKK unsurlarına yönelik operasyonları sürüyor.12 Eylül 2018 Çarşamba 16:53
İçişleri Bakanlığı, Giresun Yağlıdere kırsalında Giresun İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca gerçekleştirilen operasyonda 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında Giresun Yağlıdere kırsalında, Giresun İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca gerçekleştirilen operasyonda 1 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.
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