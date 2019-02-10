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Karadeniz'de balıkçıların ağına fener balığı takıldı

Sinop açıklarında avlanan balıkçıların ağına takılan bir metre boyunda ve 10 kilogram ağırlığındaki fener balığı ilgi çekti- Balıkçı Zeki Kanal:- "Bu balık türü daha çok sıcak suları sever. O nedenle Akdeniz ve Ege bölgelerinde sık görülür ama uzun yıllar sonra Karadeniz'de bizim ağlarımıza takıldı. Tabii ilk gördüğümüzde biraz şaşırdık"

10 Şubat 2019 Pazar 15:43
Karadeniz'de balıkçıların ağına fener balığı takıldı

SİNOP (AA) - Karadeniz'in Sinop açıklarında avlanan balıkçıların ağlarına, bir metre boyunda ve 10 kilogram ağırlığında fener balığı takıldı.

Genellikle Akdeniz ve Ege denizinde rastlanan balığın Karadeniz'de ağa takılması balıkçıları şaşırttı.

Balıkçı Zeki Kanal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fener balığının Akdeniz ve Ege'de avcılığı yapılan bir balık türü olduğunu söyledi.

Kırk yıllık balıkçılık hayatında ilk kez ağlarına fener balığı takıldığını aktaran Kanal, "Balığı gördüğümüzde bizler de şaşırdık çünkü daha önce hiç karşılaşmamıştık." dedi.

- "Daha çok Ege ve Akdeniz'de görülür"

Fener balığının neden Karadeniz'e geldiğinin araştırılması gerektiğini söyleyen Kanal, "Bu balık türü daha çok sıcak suları sever. O nedenle Akdeniz ve Ege bölgelerinde sık görülür ama uzun yıllar sonra Karadeniz'de bizim ağlarımıza takıldı. Tabii ilk gördüğümüzde biraz şaşırdık. Sonuçta bölgemizde avlanmayan bir balık. Şu an tezgahımıza koyduk. Birçok vatandaşımız ilk kez gördüğü için balık ilgi odağı haline geldi. Çok sayıda kişi fotoğrafını çekiyor." diye konuştu.

Kanal, bir metre boyunda ve 10 kilogram ağırlığındaki balığa 400 lira fiyat konulduğunu kaydetti.

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Haber Tarihi: 10 Şubat 2019 Pazar 15:43
  1. Balıkçı Zeki Kanal
  2. fener balığı
  3. Karadeniz

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