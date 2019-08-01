Karadeniz’de balıkçılar sezonu iple çekiyor Türkiye’nin balık merkezi Karadeniz’de balıkçıların dört gözle beklediği balık avı sezonuna yaklaşık 1 ay kaldı.

Türkiye’nin balık merkezi Karadeniz’de balıkçıların dört gözle beklediği balık avı sezonuna yaklaşık 1 ay kaldı. Sinop ve çevresindeki balık şehirlerinde balıkçılar 1 Eylül’de başlayacak sezonu sabırsızlıkla bekliyor.

Ağustos ayında ara ara denizin soğuması balıkçıların yüzünü güldürüyor. Geçen günlerde kısa süreliğine denizin soğumasıyla tezgahlara balık fazlasıyla geldi. Denizin tekrar ısınmasıyla balık tezgahları yeniden yaz sezonunun sakin haline döndü.

Konuyla ilgili açıklama yapan Sinoplu balıkçı İbrahim Coşkunaslan, “Birkaç gün önce, kısa süreliğine deniz soğumuştu, balıklar şoka girip kıyıya vurduydu. Bu da bizim işimize yaradı, tezgahımıza fazlasıyla balık koyabildik, vatandaşlar da bu fırsatı değerlendirdi, çok sayıda balık satışı yaptık. Deniz tekrar ısındı, yeniden stabil yaz sezonuna döndük. Eski denizciler Karadeniz’in dilinden iyi anlıyor, bu tür zamanları takip ediyorlar” dedi.

Balıkçıların söylediklerine göre 20 Ağustos’tan sonra Sinop’ta yeniden kısa süreliğine denizin soğumasını bekleniyor.

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