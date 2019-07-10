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Karadeniz sahilinin en uzun pidesi

Ordu’da bir işletme tarafından, Karadeniz pidesinin adını duyurmak için yapılan 2 metrelik dev pide, görenlerin ilgisini çekti.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 10:31
Karadeniz sahilinin en uzun pidesi

Ordu’da bir işletme tarafından, Karadeniz pidesinin adını duyurmak için yapılan 2 metrelik dev pide, görenlerin ilgisini çekti.


Altınordu ilçesin Rıhtım mevkinde bulunan bir işletme, Karadeniz Bölgesi’ne has pidenin namını daha da fazla duyurmak adına pek görülmemiş bir yola başvurdu. Karadeniz Bölgesi’nde akla ilk gelen yiyeceklerden olan tereyağlı pide için, bu sefer 1 porsiyon değil, yaklaşık 5 porsiyonluk hamur açıldı. 2 metre uzunluğunda açılan ve sucuk, kavurma, peynir çeşitleri, kıyma ve sebze ile donatılan hamur, güçlükle fırına verildi.


Pide ustası Dursun Demir, ilk defa 2 metrelik pide yaptığını belirtti. Standart pidelere göre 2 metrelik pidenin daha zahmetli olduğunu aktaran Demir, “Hamuru yaklaşık 15 dakikada açıldı, bir o kadar sürede de pişer. Biz Adana’nın meşhur kebabı gibi Karadeniz pidesini duyurmaya çalıştık” dedi.



“Amacımız Ordu’yu ve pideyi tanıtmak”


İşletme sahibi İlayda Aksoy Çıra ise Karadeniz sahilindeki en uzun pideyi yaptıklarını söyledi. Amaçlarının Ordu’yu ve yöreye ait meşhur pideyi tanıtmak olduğunu ifade eden Çıra, “Bunun aslında 2 amacı var. Bir tanesi Ordu’yu ve pidesini tanıtmak. Karadeniz sahilinde çok farklı pide çeşitleri var. Ancak Ordu pidesi hamuru ve malzemesi ile özel bir pide. Biz de bu pidenin tanıtılmasına bir katkı sunmak istiyoruz. Bununla beraber ilimizin tanıtılması katkı sunmak istiyoruz. Bu anlamda şirket olarak kendimize bir misyon yüklendik. Bugün de bu konuyla ilgili dikkat çekmek istedik. Şuanda da gayet güzel bir ilgi var, turistler ve burada yaşayan insanlarımız ilgi gösteriyor” şeklinde konuştu.


Piştiğinde tam 2 metre uzunluğunda ve 1 kilogram ağırlıkta olan, güçlükle servis edilen pide, görenlerin ise ilgi odağı oldu. Pideyi gören yerli ve yabancı turistler, bu anı fotoğraflamayı ihmal etmedi.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 10:31
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