Karadeniz Sahil Yolu’nda heyelan meydana geldi Artvin’in Hopa ile Kemalpaşa ilçeleri arasında Karadeniz Sahil Yolu üzerinde bulunan Kopmuş Tüneli’nde bir göçük daha meydana geldi.

Artvin’in Hopa ile Kemalpaşa ilçeleri arasında Karadeniz Sahil Yolu üzerinde bulunan Kopmuş Tüneli’nde bir göçük daha meydana geldi.

Artvin’in Hopa ile Kemalpaşa ilçeleri arasında Karadeniz Sahil Yolu üzerinde bulunan Kopmuş Tüneli’nde 3 ay aranın ardından bir göçük daha meydana geldi. Tünelin üst tarafı çökmesinin ardından olay yerine ekipler sevk edilirken, karayolu araç trafiğine kapatıldı.

Dağdan kopan kaya kütleleri karayoluna savrulurken, karayolunda ulaşım bir süre durdu. Ekiplerin çalışmasını ardından, trafik akışı kontrollü olarak verilmeye başlandı.

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