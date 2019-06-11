Karadeniz Sahil Yolu’nda 5 araç birbirine girdi: 4 yaralı Ordu’da Karadeniz Sahil Yolu’nda 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Ordu’da Karadeniz Sahil Yolu’nda 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Karadeniz Sahil Yolu, Ordu istikameti rıhtım mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 52 FP 773 plakalı minibüs ile 34 PB 99 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı gören diğer araçların sürücüleri de ani fren yaparak durmaya çalıştı. Yağmurlu havanın etkisiyle kayganlaşan yolda duramayan 52 AJ 636 plakalı cip, 52 RB 643 plakalı ticari araç ve 52 RA 916 plakalı kamyonet birbirine girdi. Kaza sonrası araçlarda bulunan ve yaralanan 3’ü sürücü toplam 4 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere götürüldü. Kaza esnasında kamyonetten savrulan sanayi tipi tüplerin patlamaması ise muhtemel bir facianın önüne geçti.

Kaza nedeniyle sıkışan trafik, polis ekipleri tarafından alternatif bir istikamete yönlendirilirken, kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

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