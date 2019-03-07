Karadeniz Sahil Yolu trafiğini nefes aldı

Doğu Karadeniz’i Kafkasya’ya bağlayan Karadeniz Sahil Yolu’nun en önemli etabı olan ve 3 Mart günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Ordu Çevre Yolu, Karadeniz Sahil Yolu’nun yükünü önemli ölçüde hafifletti.

1989 yılında Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından Sarp Sınır Kapısı’nın açılmasıyla birlikte Karadeniz ve Kafkaslar’ın jeostratejik, siyasi, ekonomik ve sosyal yönden büyük önem kazanması Karadeniz Sahil Yolu’nun da önemini arttırdı. 1990’lı yıllarda başlayan, 2007 yılında bitirilen bir çalışma ile Karadeniz kıyılarına dolgu yapılarak sahil yolu transit yol haline getirildi. Ancak 1994 yılında Ordu’da binlerce kişinin buluşmasıyla gerçekleştirilen protesto yürüyüşleri sonrası Ordu sahil yoluna dolgu yapılamadı. Bunun üzerine Ordu sahil yoluna dokunulmayarak çevre yolu yapılması kararı alındı. Dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı M.Hilmi Güler’in çabalarıyla hazırlanan proje sonrası Ordu Çevre Yolu’nun temeli 26 Temmuz 2012 tarihinde atıldı.







Yola 75 km’lik fore kazık çakıldı

Bölgenin coğrafi ve toprak yapısı sebebiyle zaman zaman heyelan sebebiyle duran inşaat çalışmaları Türk mühendislerinin olağanüstü gayretiyle yıllarca sürdü. Heyelanın önlenmesi için yolun kenar bölümlerine toplum uzunluğu 75 km olan 30-40 metre uzunluklarında yaklaşık bin adet fore kazık çakılarak açılışa hazır hale getirildi.

Karayolları Genel Müdürlüğünün tespitlerine göre, Ordu şehir içi yolunda günde ortalama 100 bin araç geçiş yaparken, bu rakam yaz aylarında 130 bini aşıyor. Bu özelliğinden dolayı Karadeniz Sahil Yolu’nun en dar ve kritik noktası özelliğini taşıyan ve büyük bir zaman kaybına sebep olan Ordu’nun merkezi ilçesi Altınordu’da şehir içi geçişinde 12 trafik ışığı bulunuyor. Görünüş itibariyle 10 dakikada geçilebilecek olan Ordu şehir içi geçişi, trafik ışıkları, trafik yoğunluğu sebebiyle 40 dakikada zor geçiliyor. Çevre Yolu’nun açılışının ardından sahil yolunun yükünün hafiflediği gözlendi.







Tekintaş:”Şehir içi geçişi 40 dakikadan 10 dakikaya düştü”

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, yolun birinci etabının açıldığı günden bu yana şehir trafiğinde çok ciddi rahatlama olduğunu gördüklerine dikkati çekti. Tekintaş, trafiğin önemli ölçüde rahatladığını görmekten dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Tekintaş, Ordu Çevre Yolu birinci etabında Boztepe Tüneli’nin 3 bin 300 metre, Öceli Tüneli’nin ise 2 bin 30 metre olduğunu ifade ederek, "Bu tüneller sayesinde şehir içinden 40 dakikadan geçilirken bu süre şimdi 10 dakikaya kadar düştü" dedi.

Tekintaş, 2011’de temeli atılan Çevre Yolu’nun çok güzel bir eser olduğunu belirterek, yolun zaman tasarrufunun yanında sürücülere yakıt tasarrufu da sağladığını sözlerine ekledi.