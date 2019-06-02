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Karadeniz sahil yolu, bayram tatilinde ‘drone’ ile denetimde

Ordu’da, Karadeniz sahil yolunda, Ramazan bayramında artan trafikte kazaların önüne geçmek adına ‘drone’ ile denetime başlandı.

02 Haziran 2019 Pazar 16:33
Karadeniz sahil yolu, bayram tatilinde ‘drone’ ile denetimde

Ordu’da, Karadeniz sahil yolunda, Ramazan bayramında artan trafikte kazaların önüne geçmek adına ‘drone’ ile denetime başlandı.


Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik yoğunluğunun en çok yaşandığı kavşak ve caddelerde drone ile denetimleri sürdürüyor. Denetimde, drone kullanan ekip, kurallara uymayan araç plakasını bildirirken, az ileride bekleyen ekip ise hatalı sürücüye idaresi cezası uyguluyor. Saatler içerisinde yüzlerce aracın denetlendiği uygulama ile kazaların önüne geçilmesi planlanıyor.


Denetleme sonrası açıklamalarda bulunan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Mehmet Ali Garip, bayram tatilinin başlaması ile birlikte yoğun bir trafik artışının meydana geldiğini söyledi. Karadeniz sahil yolunda da yoğun bir trafik akışının olduğunu aktaran Garip, “Vatandaşlarımızın huzur içerisinde Ramazan bayramlarını geçirmeleri için ilimiz genelinde 24 saat esasına göre, gündüz 36 ekip 99 personel, gece ise 26 ekip ve 59 personel ile trafik tedbirlerimizi almış durumdayız. Burada yol kullanıcılarımızın da bizlere yardımcı olmaları gerekiyor” dedi.



“Karadeniz sahil yolunda karadan ve havadan denetimler sıkılaştırıldı”


Sürücülerin, can ve mal kaybı yaşanmaması için bütün trafik kurallarına uyması gerektiğine dikkat çeken İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Mehmet Ali Garip, karadan ve havadan kontrollerin sürekli olarak süreceğini hatırlattı. Garip, “Karayolu üzerinde yapmış olduğumuz tedbirlere ilaveten drone ile havadan da uygulamalarımız devam etmektedir. Drone ile yapmış olduğumuz uygulamalarımızda özellikle emniyet kemeri takmayan sürücüler, kırmızı ışık ihlali ve cep telefonu ile seyir halinde konuşan sürücülerin üzerinde de yoğun ve etkili bir şekilde uygulamalarımız bayram süresince devam edecek” şeklinde konuştu.


Garip, uygulamaların tamamının ceza yazmak için değil, insanların sevdikleriyle birlikte huzurlu ve rahat bir tatil geçirmeleri için olduğunu söyledi. Drone uygulamaların Samsun il sınırından başlayıp, Giresun il sınırına kadar gününü belirli saatlerinde yer değiştirmek kaydı ile devam edeceğini ifade eden Garip, sürücülerin her zaman denetim altında olduklarını hatırlattı.


Sürücüler ise uygulamadan memnun olduklarını belirterek, ekiplere teşekkür ettiler.

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 16:33
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