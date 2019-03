TRABZON (AA) - Trabzon'da "Karadeniz Kariyer Fuarı" başladı.

Cumhurbaşkanlığının himayesinde, Karadeniz Teknik Üniversitesinin (KTÜ) ev sahipliğinde düzenlenen "Karadeniz Kariyer Fuarı"nın açılışı dolayısıyla Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadı'nda tören gerçekleştirildi.

Törende konuşan Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, organizasyonun bölge üniversitelerindeki öğrenciler açısından önem taşıdığını ifade ederek, 2 gün sürecek fuar sayesinde gençlerin kendileri için güzel fırsatlar yakalayabileceğini söyledi.

Fuara yaklaşık 150 firma ve kurumun katıldığını belirten Vali Ustaoğlu, "İşte burada 11 binin üzerinde kayıt yaptırarak katılım sağlayan öğrencilerimiz, inanan kişiler. Onun ötesinde bu gençlerimiz aynı zamanda büyük düşünüyor. Büyük düşünmek demek büyük hayaller kurmak demek ve bu çok önemli. Sektör temsilcileri ile yapacakları iletişimlerle onların hayallerini süsleyen en büyük imkanı sağlayacak fırsatlar önlerinde." dedi.

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin farklı bir özelliğinin de tarafları bir araya getirmesi olduğunu aktardı.

Balta, "İstihdam sağlayacak ama en önemli şey üniversite öğrencilerinin okurken çalışma hayalleri var. Bu organizasyonlar gençlerimizin ufkunu açacak ve bir yere doğru yönlendirecek. Ben bu konuda çok önemli olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay da kendisinin de Karadeniz Teknik Üniversitesi mezunu olduğunu, hayatının en güzel günlerinin Trabzon'da geçtiğini söyledi.

Dünyada çok nadir yerlerde bir stadyumun futbol ve benzeri sportif faaliyetlerinin dışında kullanıldığını aktaran Atay, "Burası bir stadyum ama bu ülkenin en yetenekli gençlerine fırsat sağlamak için kullanılıyor. Demek ki iyi projeleriniz olursa her yerde her şey olabiliyor. Gelmeden önce stantları ve şirketleri gördüm. Burası bizim yıllardır İstanbul'da Beşiktaş Stadı'nda yaptığımız organizasyondan hiçbir eksiği yok." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığının görevleri hakkında bilgi veren Atay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"1 no'lu kararname bize yedi tane görev tanımlamış. Bunlardan bir tanesi liyakat. Siz olsanız liyakatı nasıl sağlarsınız? Bunu yapmak hiç kolay değildir. İnsanların kafasının içerisine giremezsiniz, onların niyetlerini ölçemezsiniz ama sunduğunuz hizmetleri şeffaflaştırıp, standartlarını belirlerseniz kimsenin kendi menfaati için bu standartları değiştirmesine izin vermezseniz, ülkenin dört bir köşesine hizmetleri götürürseniz o zaman doğal olarak liyakatı da sağlamış olursunuz."

- "En iyi üniversiteler en büyük şehirlerde diye bir kural yoktur"

Altay, fuara 11 binin üzerinde öğrencinin kayıt yaptırdığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bizim Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi olarak üreteceğimiz hiçbir hizmet bir gün ya da bir döneme mahsus, sadece konjonktüre yönelik değildir. İnsan her zaman insan, insan her zaman hizmete muhtaç. O zaman bizim hizmetlerimizin tamamı sürdürebilir, denetlenebilir olacak. Bu yıl bu kadar şirket ve öğrenci geldi. Önümüzdeki yıl yine aynı öğrenci grubuna mail gidecek ve 'Bu yıl yine geliyoruz' denilecek. Biz bunu her yıl yapacağız. Bu neye yol açacak? Dünyanın en gelişmiş ekonomilerinde en iyi üniversiteler en büyük şehirlerde diye bir kural yoktur. Oxford ve Cambridge üniversiteleri Londra'da mı? Harvard Üniversitesi Washington'da mı? Dünyanın en iyi üniversitesi insanların en iyi odaklandığı, en iyi konsantre oldukları yerde olur. Bu bazen bir şehir, bazen kasaba, bazen de köy olur. Çünkü kampüs kültürü ne demek? 'Gel burada işine gücüne odaklan ve sen bir alanda uzmanlaş' demek. Karadeniz kendine özgü kültürü ve coğrafyası ile Türkiye'nin en yetenekli ve nitelikli insanlarını çıkarmış, bundan sonrada çıkarmaya devam edecektir."

Konuşmaların ardından protokol üyeleri stantları gezerek öğrenci ve firma temsilcileriyle görüştü.

Fuar açılışına, Trabzon Valisi Ustaoğlu'nun yanı sıra Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Seyfullah Kınalı, AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora ve Bahar Ayvazoğlu ile İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen de katıldı.

Yarın sona erecek fuarda, üniversite öğrencileri ile kamu ve özel sektör temsilcileri, kariyer ve istihdam konularında görüşme fırsatı bulacak.