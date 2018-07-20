Karadeniz için korkunç plan! ''Denizi mayınla kaplayalım''

Ukrayna basınına konuşan Gayduk, Kırım'ın 2014 yılında Rusya'ya bağlanması sonrası Kiev'den sunulan tuhaf tekliflere bir yenisini ekledi.

GÜVENDE OLACAKLARINI SAVUNDU

Gayduk, Azak Denizi'ni mayınlarla donatmaları halinde Rus askeri gemilerinin faaliyetleri nedeniyle Ukrayna'nın zarar görmesini önleyebileceklerini ve Ukrayna'yı Rus birliklerin olası çıkarmalarına karşı güven altına alacaklarını savundu.

Gayduk, Ukrayna bandıralı gemilerin mayınlarla temas edip patlamaması için bu gemilerin özel askeri güzergah üzerinde seyretmesini önerdi. Öte yandan Gayduk, Rus birliklerin çıkarmalarına karşı koyma teknikleri geliştirmek için Azak Denizi kıyısında tatbikat düzenleme çağrısı yaptı.